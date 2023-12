Gewinnt eine von zwei ROCCAT Vulcan II Gaming-Tastaturen - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 9.12.2023

Was ist der wichtigste Berührungspunkt bei einem Gaming-PC? Natürlich, das Keyboard. Wenn ihr nicht gerade exklusiv klassische Adventures spielt, dann seid ihr mit keinem Teil des PC haptisch so verbunden wie mit dem Keyboard. Wenn das Mainboard, die CPU oder die Festplatte eine Nummer kleiner ausfällt oder nicht ganz so performt, muss die PC-Gaming-Welt nicht gleich komplett untergehen, aber wenn das Keyboard nicht passt, könnt ihr den Kasten gleich ganz auslassen. In diesem Zusammenhang: Das heutige Gewinnspiel sind zwei ROCCAT Vulcan II Gaming-Keyboards.

Natürlich das ROCCAT Vulcan II ein mechanisches Keyboard. Es fühlt sich etwas seltsam an, Teil einer eine Generation zu sein, die erst nichts anderes hatte als mechanische Keyboards, dann stolz darauf war, dass es etwas anderes gab und schließlich die Rückkehr der Mechanik erlebte. Aber ja, immer noch ein ganz klein wenig erstaunlich, dass das passierte. Aber dann wiederum gibt es kaum ein Album, das nicht auf Schallplatte erscheint, also ist es wohl generell so, dass Zeit und Technik mitunter seltsam interagieren. Das und die Titan-II-Switches von ROCCAT haben nicht mehr so viel mit den Federswitches von früher zu tun. Sehr viel leiser, 80+ Millionen Anschläge, von Werk aus geölt, sanfte 45g-Auslösung und das immer verlässlich. Die Switches und Caps sind übrigens kompatibel mit vielen anderen kreuzförmig montierten Caps. Wenn ihr also Favoriten habt oder Abwechslung liebt, dann zwingt euch die ROCCAT Vulcan II nicht dazu, nur die eigenen Caps zu nutzen.

Die Kappen überzeugen auch mit einem interessanten Beleuchtungskonzept: Die dünnen, aber stabil sitzenden Kappen liegen auf den freilegenden Switches, die diese nicht komplett umschließen. Das macht sich besonders für die Beleuchtung sehr gut, denn das Licht wird nicht durch die Seiten der Caps gedimmt, aber gleichzeitig lassen sich die Caps gut lesen. Die Sonderzeichen sind auch beleuchtet. Ich werde nie darüber hinwegkommen, dass ein anderer Hersteller das mal vergaß und ich nun immer automatisch darauf achte. Die Lichtsteuerung nutzt ROCCAT AIMO-Beleuchtungssystem für ein dynamisches Living Light zwischen allen kompatiblen Geräten.

Da man bei manchen Games nie genug Funktionen haben und freie Gestaltung dieser Funktionen auch essentiell ist, könnt ihr durch Umschalten in den Spiele-Modus und dank Easy-Shift[+] Tasten-Duplikationstechnologie die Tastenzweitfunktionen programmieren und einfach nutzen. Die ROCCAT Vulcan II bietet vier direkt speicherbare OnBoard-Profile, sodass ihr immer auf die wichtigsten Profile direkt zugreifen könnt. Natürlich gibt es auch Media-Tasten und ein Drehrad sind in die eloxierte Aluminiumplatte des Gehäuses eingelassen. Vor dieser liegt dann auch eine gepolsterte Handballenauflage für lange Gaming-Sessions.

Die ROCCAT Vulcan II ist also eine hochwertige, schicke und mit vielen intelligenten Features ausgestattete rundum-glücklich-Gamer-Tastatur. Zwei davon verlosen wir in diesem Gewinnspiel und wenn ihr eine der beiden gewinnen möchtet, dann beantwortet bitte bis zum 26.12.2023 diese Frage:

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.