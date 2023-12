Gewinnt einen ASUS ROG Ally Handheld-Gaming PC mit Windows 11 - Alle Games in der Hand, volle Rechenpower

Heute gibt es einen Gaming-PC zu gewinnen! Nun, so in der Art wenigstens… Eigentlich ist der erste Gedanke beim ROG Ally wohl, ob das ein Steamdeck sein könnte, aber nein. Das ASUS ROG Ally ist ein vollwertiger, wenn auch sehr handlicher Windows-11-PC ohne großes wenn und aber.

Wenn ihr den Ally startet, fällt zuerst die Softwareoberfläche auf, die Armoury Crate SE. Hier findet ihr alle Spiele, die ihr aus verschiedenen Bibliotheken wie Steam oder Game Pass importieren könnt, in der Übersicht und einzeln verwaltbar. Dann habt ihr im Command Center alle wichtigen Gaming-Einstellungen vereint. Von der Steuerung über das Display zur Leistungsverwaltung habt ihr alle wichtigen Sachen per Touchsteuerung direkt verfügbar. Die Personalisierung erlaubt euch dann ins Detail zu gehen und jeden Aspekt des Gerätes auf eure Vorlieben zuzuschneiden.

All das liegt über Windows 11, welches nur einen Tastendruck entfernt ist. Wenn mal etwas nicht über die Armoury Crate integriert werden kann oder ihr der Meinung seid, dass Photoshop auf der Kiste ja auch läuft – tut es –, dann könnt ihr hier alles tun, was ihr sonst auch in Windows 11 tun könnt. Über Windows läuft auch die gleiche Sicherheit, die ihr auf jedem anderen Windows-System findet. Von der Hello-Anmeldung bis zu Defender ist alles direkt da und in eurer Hand.

Damit ihr sowohl die Spiele wie auch Windies immer gut erkennen könnt, bietet der 1080p-LCD-Screen hinter dem Victus-DXC-Gorilla-Glas eine mit 500 Nits außergewöhnlich hohe Helligkeit. Damit könnt ihr auch draußen in hellen Umgebungen noch alles erkennen. Die DXC-Beschichtung reduziert dabei die Reflexion drastisch und so spiegelt das Display des Ally weit weniger.

Hinter dem Display liegt Hightech. Die Ryzen Z1 Extreme APU von AMD ist ein auf Gaming ausgelegter 4nm-Chip mit RDNA 3 Grafik-Prozessor. 8 Kerne, 16 Threads und 8.6 Teraflops laufen in verschiedenen Leistungsabstufungen, die ihr in der Software jederzeit definiert. Wenn der Akku mal länger halten muss, gibt sich der Z1 Extreme mit 9 Watt zufrieden und dann wird 15 und 25 Watt in den Turbo-Modus geschaltet. Die volle Leistung gibt es dann mit 30 Watt im Netzbetrieb. Übersetzt in FPS bedeutet das in 1080p bei Cyberpunk 2077 40 FPS, Monster Hunter Rise läuft mit 60, Hogwarts Legacy mit 40 und CoD Modern Warfare 2 2022 sogar mit 75 Frames in mittleren Einstellungen.

Auch die Ladezeiten sind dank PCI-Express 4.0-SSD und LPDDR5 6400 Speicher kurz. Cyberpunk ist bereits nach knapp 30 Sekunden da. So viel Leistung zieht natürlich am Akku. Dan vieler Optimierungen kommt der Akku des Ally im lokalen Betrieb solcher Spiele auf bis zu zwei Stunden Laufzeit. Wenn ihr über einen Streaming-Dienst wie Game Pass spielt oder Filme schaut, dann sind es sogar sechs bis acht Stunden, da das Ally ja nicht so viel selbst rechnen muss.

Besonders aufwändig fiel die Kühlung aus. Mit 600 Gramm hielt man das Gewicht des ROG Ally niedrig, aber die Leistung ist da und erzeugt natürlich Wärme. Da das ROG Ally ja auch mal Kopf stehen kann oder liegen und die Heatpipes nicht immer richtig ausgerichtet sind, dachte man sich etwas aus: Anti-Gravity Heatpipes verbessern die Wärmeübertragung durch die Verwendung eines Netzes für den Docht, das den Kapillardruck um mehr als 15 % erhöht. Dadurch kann die Kühlungslösung der Ally auch dann wirksam bleiben, wenn sie auf dem Kopf steht. Dazu haben die Lüfter dynamische Flüssiglager, denen es egal ist, wie ihr das Ally haltet und besonders langlebig sind sie auch noch.

Der Einsatzbereich des ROG Ally ist auch sehr vielseitig. Natürlich wäre da der offensichtliche Handheld-Betrieb. Es ist aber auch kein Problem das ROG Ally per HDMI an einen TV anzuschließen, Controller zu verbinden und es als stationäre Spielkonsole zu nutzen. Wenn ihr dann die ganz große Rechenpower braucht und Cyberpunk 2077 in 4K mit 60 Frames spielen wollt, gibt es von ASUS die ROG XG Mobile (wird hier nicht mit verlost, sorry). In dieser stecken neben ein paar Extra-Anschlüssen eine RTX 4090 Laptop-Version, die der Grafik des ROG Ally noch einmal ordentlich Beine macht. Also ja, wir verlosen hier wirklich die Grundlage für einen echten High-End-Spiele-PC.

Wenn ihr also wo auch immer auf einem echten Windows-System eure PC-Games zocken möchtet und den ASUS ROG Ally gewinnen, dann beantwortet bis zum 26.12.2023 folgende Frage:

