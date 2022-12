Gewinnt einen Backforce V Gaming-Stuhl - Endlich mal bequem sitzen, mit allen Extras, die man so braucht!

Endlich mal bequem sitzen, das kann doch nicht so schwer sein? Wenn ihr euch das schon mal gesagt habt, während ihr auf einem aussortierten Küchenstuhl euer Gamer-Dasein fristet, dann ist das hier ein Gewinnspiel für euch: Gewinnt einen Backforce V Gaming-Stuhl im Wert von 430 €! Sein Design ist speziell für langes Sitzen ausgelegt, das, was man haben will, wenn man sich lange Nächte mit guten Games um die Ohren schlägt.

Der Backforce V ist für ein Gewicht bis 130 Kilogramm ausgelegt, von 1,50 m bis 1,92 m Körpergröße findet ihr gut Platz in dem schicken Sessel. Der Backforce V verfügt über eine integrierte, feste Lordosenstütze, damit euer Rücken nicht sich selbst überlassen bleibt und ihr eine gesunde Haltung einnehmt. Die Synchronautomatik passt sich beim Zurücklehnen an und gibt euch den richtigen Widerstand. Die Armlehnen sind in der hier verlosten Version Red/Blue anklappbar und so könnt ihr den Backforce V in genau die Position bringen, die ihr zum Zocken benötigt.

Wie zuvor erwähnt, die Version, die ihr hier gewinnen könnt, heißt Red/Blue und kommt mit blauem Polster und rotem Zierelement daher. Ein wenig poppig darf es im Gaming-Zimmer sicher zugehen. Wenn ihr davon noch ein wenig mehr braucht, könnt ihr den Backforce V mit einem Gamer-Pulse-kompatiblen LED-Kit aufrüsten. Dieses lässt dann die Rückseite eures Stuhles synchron mit dem Rest eures Equipments aufleuchten, für die perfekte Rundum-LED-Experience.

Aber der Backforce V ist nicht nur schick, er ist auch nachhaltig produziert. Der Stoff besteht aus recyceltem Material und das Wabenmuster ist nicht geklebt, sondern wurde mittels „Electro Welding“ aufgetragen. So bleibt das Material des Stuhles Recycling-fähig, denn Backforce weiß, dass alles endlich ist, selbst das Leben eines Backforce V. Bis dahin ist es aber noch ein Weilchen hin und jetzt müsst ihr erst mal mitspielen, um den Backforce V zu gewinnen! Mehr zum Backforce V und anderen Produkten der Firma erfahrt ihr hier auf der offiziellen Website.

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

