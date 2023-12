Gewinnt einen Key für Battlefield 2042 und eine Battlefield 2042 Jacke - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 11.12.2023

Heute verlosen wir mal einen echten Klassiker, zumindest, wenn es nach dem Namen geht – Battlefield 2042, das hier drei Mal als Code und inklusive einer passenden Jacke verlost wird, ist ja noch nicht so alt und sehr aktiv. Aber Battlefield an sich, das geht weit zurück. Battlefield ist älter als Call of Duty, wenn auch nur um ein Jahr. Aber ja, seit über zwei Jahrzehnten laufen diese Schlachten schon und das ist doch eine gute Gelegenheit, um mal ein paar Highlights der langen Historie durchzugehen!

Battlefield 1942 (2002) – Es ist heute schwer zu erklären, wie groß Battlefield damals war und das, obwohl es nur auf PC und später dann noch Mac spielbar war. Heute wäre es wohl PUBG oder Fortnite auf der Höhe ihrer Macht, damals natürlich mit noch sehr viel kleineren Spielerzahlen. Aber es war das, was man eine große Sache nennen würde. Selbst zehn Jahre nach dem Release war es noch problemlos spielbar. Es ist nicht schwer zu sehen, woher dieser Erfolg kam. Alle bisherigen Shooter waren Fußgänger, während man in Battlefield Fahrzeuge hatte, große Schlachtfelder und Teams mit bis zu 32 Spielern, was 64 Spieler auf einer Map bedeutete. Es war einfach der größte Multiplayer-Shooter seiner Zeit. Und einer der besten, jede Menge Awards wurde abgeräumt und bis heute liest man selten ein schlechtes Wort über Battlefield 1942.

Battlefield: Bad Company (2008) – Nach zig Erweiterungen für Battlefield 1942 und Battlefield 2 probierte DICE mal was komplett anderes. Wie wäre es mal mit einem vor allem auf die Solo-Kampagne fokussierten Titel mit einem kleineren Multiplayer, der mal nicht für PC erscheint? Bad Company hat eine brillante, humorvolle Kampagne über einen chaotischen Trupp, der mehr darauf aus ist, das Gold des Feindes zu bekommen als der eigenen Armee zu helfen, geschweige denn Befehle auszuführen. Bis heute ist Bad Company leider nur für Xbox 360 (ist kompatibel mit den neuen Modellen) und PS3 erhältlich. Für die Serie am wichtigsten ist sicher, dass es der erste Einsatz von DICE neuer Frostbite Engine war, die sehr viel mehr Zerstörung von Umgebungen ermöglichte, was schnell ein Markenzeichen der Reihe wurde.

Battlefield 3 (2011) – Mit Battlefield 3 näherte die Reihe sich dem ewigen Konkurrenten an, indem eine Balance aus recht umfangreicher Solo-Kampagne und doch klarem Multiplayer-Fokus insgesamt gefunden wurde. Die sieben bis acht Stunden lange Kampagne setzt auf epische Momente, dramatische Sets und dichte Story. Wenn das erledigt war, ging es in den sehr umfangreichen MP-Modus, bei dem es mit zig Fahrzeugen und Waffen über große Karten ging. Battlefield 3 und danach 4 definierten für eine ganze Weile den modernen Standard für große Schlachtfelder.

Battlefield: Hardline (2015) – Während die danach folgenden Battlefield 1 und V zwar historisch ein bis zwei Schritte zurückgingen, blieben sie doch dem Militär treu. Das tat sogar Bad Company, das in vielerlei Hinsicht anders war als Battlefield sonst. Insoweit hatte Battlefield: Hardline die Überraschung ganz auf seiner Seite, denn hier spielt ihr Räuber und Gendarm, nur eben mit Hochkaliberwaffen. Die Fahrzeuge sind natürlich auch im umfangreichen Multiplayer eine Nummer kleiner – nicht mal Kartelle haben M1-Panzer –, aber die Umgebung lässt sich immer noch gut zerlegen und die kleineren Teams waren eine nette Abwechselung. Zusammen mit seiner recht soliden, wenn auch nicht gerade innovativen Solo-Kampagne ist Hardline bis heute ein solider Geheimtipp, wenn ihr Battlefield mal etwas anders spielen wollt. Geheimtipp auch deshalb, weil Hardline nie ganz der Erfolg der „echten“ Battlefield vergönnt war.

Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart zurück mit Battlefield 2042. Ja, die epischen Schlachtfelder mit bis zu 128 Spielern in manchen Modi liefen nicht sofort optimal, aber mit vielen Erweiterungen, Änderungen und Überarbeitungen hat Battlefield 2042 mittlerweile viel zu bieten.

