Gewinnt einen portablen XGIMI Halo Plus Projektor im Wert von 700 Euro!

Mein Leben ist lang genug, um die gesamte Entwicklung der Heim-Beamer und Projektoren zu verfolgen. Vom Overhead-Projektor über unbezahlbare, monströse Beamer der ersten Generation hinzu sehr bezahlbaren und hochwertigen Alltagsgeräten im Elektroladen um die Ecke. Der XGIMI Halo Plus ist jetzt die nächste Stufe, denn auch wenn die meisten dieser Beamer tragbar waren, war es mehr im Sinne, dass man den Koffer anheben konnte. Der Halo Plus dagegen lässt sich in einer Hand halten, wiegt gerade mal 1,5 Kilo und kann überall hin.

Film oder Gaming-Session bei Freunden? Mit 900 ANSI-Lumen und 1080p, die sich von 40 auf bis zu 200 Zoll ziehen lassen – stolze fünf Meter – könnt ihr den XGIMI überall hinstellen, wo es eine Steckdose gibt, und eine halbwegs weiße Wand wartet. Mit intelligenter Bildschirmausrichtung, ebensolcher Trapezkorrektur, Hindernisvermeidung und natürlich Auto-Fokus müsst ihr nicht mal viel tun, um ein ideales Bild zu bekommen.

Nicht ganz Hosentasche, aber für das, was der Halo Plus kann, ist die kleine Bauform sehr bemerkenswert.

Dabei sollte der Winzling nicht mit den üblichen Taschen-Spielzeug-Beamern aus dem hinteren Bereich des Black-Friday-Sale verwechselt werden. Der Halo Plus mit einem Wert von um die 700 Euro ist in Sachen Bildqualität mit seinen großen Kollegen durchaus auf Augenhöhe. Sicher, eine weiße Häuserwand tagsüber wird er nicht allzu gut bespielen können, aber wenn es dann dunkler wird oder ihr zumindest direkten Sonnenschein aus dem Zimmer verbannt, liefert der Halo Plus ausgezeichnete Ergebnisse. Mit einer Lebensdauer der Lampe von 25000 Stunden auch lange Zeit.

Sogar HDR10 kann der XGIMI Halo Plus.

In Sachen Sound hat man auch nicht gegeizt, was ja nicht unwichtig ist. Sicher, der Beamer ist winzig, aber wenn ich erst große Boxen herumschleppen muss, um etwas Klang zu bekommen, ist das ja auch doof. Deshalb liefern zwei kleine aber recht kräftige Harman Kardon 5W Boxen den passenden Sound. Wenn es mehr sein soll, hat der XGIMI Halo Plus Bluetooth an Bord, einen Klinkenausgang und einen ARC-HDMI-Anschluss für Quellen und dicke Sound-Systeme. Diese bespielt er dann auch mir DTS-HD und diversen Dolby Digital Formaten.

Dank diversere automatischer Korrekturen ist die Aufstellung des XGIMI Halo Plus denkbar simpel.

Quellen sind aber gar nicht so relevant, ihr müsst keinen Laptop anschließen, um Netflix und Co. aufzurufen. Der Halo Plus bringt ein vollwertiges Android-TV-System mit, das in 6 Sekunden mit dem Beamer zusammen hochfährt und dank 2.4/5Ghz WiFi direkt durchstarten kann.

Wenn ihr den XGIMI Halo Plus im Wert von etwa 700 Euro gewinnen möchtet, dann spielt doch einfach mit! Mehr zum Halo Plus findet ihr hier und was XGIMI sonst so baut, könnt ihr hier sehen.

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten