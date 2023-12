Gewinnt einen RECARO Rae Essential White Gaming-Bürostuhl - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 12.12.2023

RECARO ist mir, meinem Rücken, Ellenbogen und meinem Hintern bestens bekannt und das seit einer ganzen Weile schon. Und was soll ich euch sagen: Als jemand, der die Reise von IKEAs Einsteigermodell hin zu irgendwelchen bunten Gaming-Stühlen und zurück hinter sich hat, so schnell bekommt mich keiner aus meinem Recaro raus. Und einer von euch kann sich demnächst auch davon überzeugen, denn für dieses Gewinnspiel hat RECARO einen RECARO Rae Essential White gestiftet.

Keinen Schreck bekommen, der Rae Essential White ist nicht wirklich weiß. Jeder hasst weiße Stühle. Selbst wenn sie zunächst noch passabel oder vielleicht sogar richtig gut aussehen, das ändert sich schneller als einem lieb ist. Nein, der Rae Essential White ist größtenteils schwarz mit ein wenig grau. Der Name kommt von dem Deko-Streifen her, der sich einmal da entlangzieht, wo man nicht sitzt, sodass die Chancen gut stehen, dass er noch eine Weile weiß bleibt. Auch damit macht sich der Stuhl in jeder Umgebung gut, da RECARO von seinem Logo an der Kopfstütze mal abgesehen, auf „Gaming“-Elemente verzichtet. Klassisch zeitlos könnte man sagen, wenn auch mit einem Hauch von Rennspiel-Neigung.

Das kommt nicht von ungefähr, ist RECAROs restliches Geschäft doch ein paar Nummern größer und sehr viel älter - gegründet 1906 von Wilhelm Reutter als „Stuttgarter Carosserie- u. Radfabrik" als nur Gaming- und Bürositzgelegenheiten. In ihrem großen Angebot sind Sitze für Eisenbahnen und Flugzeuge, es gibt Kinderwagen von RECARO und natürlich Sportsitze für schnelle Autos. Und auch für nicht so schnelle. So oder so, RECARO hat weit über 60 Jahre Erfahrung damit, euren Hintern einen sicheren Platz anzubieten und diese Erfahrung bringen sie seit ein paar Jahren zum Feld der Gaming-Stühle. Der formstabile Polsterschaum zeigt hier auch nach zwei Jahren im Dauereinsatz keinerlei Ermüdungserscheinungen. Das gilt auch für all die anderen Elemente, der Rae gibt sich erstaunlich robust und widerstandsfähig. Ich bin nicht erstaunt, dass er nach zwei Jahren noch benutzbar ist, das sollten selbst die schlechtesten Gaming-Stühle mehr oder weniger hinbekommen. Der RECARO-Stuhl sieht aber nicht in irgendeiner Weise abgenutzt aus.

Komfort und Ergonomie sind auch nicht nur in der Feature-Liste, sondern auch im Stuhl zu finden. Ich sage nicht, dass der Rae der bequemste Stuhl ist, den ich jemals hatte, aber die anderen, waren SEHR viel teurer und so viel besser dann auch nicht. Es ist auf jedenfalls ein Bonus, dass nicht nur die Sitzhöhe verstellbar ist, sondern auch unabhängig davon die Höhe der Armlehnen. Zusammen mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch habe ich die für mich ultimative Sitzposition gefunden, die es mit erlaubt jede Menge Gewinnspiele zu schreiben. Und zig Stunden Diablo zu spielen. Selbst mit der Switch sitze ich meist am Schreibtisch, weil es hier bequem ist.

Nun, das war ziemlich viel eigene Erfahrung, aber wie gesagt, der Langzeittest hat ergeben, dass ich den RECARO Rae wirklich mag und wenn ihr den RECARO Rae Essentiell White gewinnen möchtet, dann müsst ihr folgende Frage bis zum 26.12.2023 beantworten:

