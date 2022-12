Gewinnt hochwertige Sound-Hardware von Creative im Gesamtwert von 600 Euro!

Na endlich Wochenende! Aber nicht nur das, denn heute erwartet euch was Ordentliches für die Ohren. Bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag etwas Neues zu gewinnen. Keine Sorge, falls ihr es mal einen Tag vergesst: Bei allen Gewinnspielen im Eurogamer.de Adventskalender könnt ihr noch bis zum 26. Dezember, also dem zweiten Weihnachtsfeiertag, mitmachen.

Heute gibt es ein hochwertiges Paket von Creative! Ihr könnt eine brandneue Soundbar, eine beliebte externe Soundkarte oder das aktuellste Gaming-Headset der Marke gewinnen. Insgesamt hat der Gewinn einen Wert von 600 Euro!

Die Gaming-Soundbar Sound Blaster Katana V2X von Creative ist erst vor wenigen Tagen erschienen.

Zum einen hätten wir da die neuste Gaming-Soundbar von Creative, deren Release erst vor wenigen Tagen war: Die Sound Blaster Katana V2X. Auch diese Hardware beinhaltet die beliebte Super X-Fi-Technologie und hochwertige Audiodynamik. Sie übernimmt das dreifach verstärkte Design des Vorgängers und setzt mit dem neuen, mattschwarzen Design noch einen drauf. Zudem gibt es eine aktualisierte Liste umfassender Anschlussmöglichkeiten, ein integriertes Mikrofon und 68% mehr Leistung. Im Handel würde sie 309,99 Euro kosten.

Creative SXFI AIR GAMER ist das aktuelle Gaming-Headset-Top-Modell im Store. Mit dem CommanderMic hat das Mikrofon im Headset einen integrierten Popschutz. Weitere Verbesserungen liefert die neue SXFI inPerson®, die Stimmen von Umgebungsgeräuschen effektiv unterscheidet und sich auf die Unterdrückung von Geräuschen konzentriert, wodurch Sprache stärker in den Vordergrund tritt. Zudem könnt ihr euer Headset per Touch bedienen und die Farben an den Seiten durch RGB-Lichtringe nach Belieben ändern. Dieses Headset hat einen Wert von 139,99 Euro.

SXFI AIR GAMER von Creative ist das perfekte Headset zum Zocken, Musik hören oder Filme schauen.

Als Drittes im Bunde hätten wir den Sound Blaster X4, eine USB-DAC/externe Soundkarte, die ohne unser Gewinnspiel 149,99 Euro kosten würde. Hierbei handelt es sich um das aktuell neuste und populärste Gaming-DAC von Creative. Die externen Sound Blaster Soundkarten überzeugen durch ihre kompakte Leistung. X4 lässt sich zudem ganz einfach per Knopfdruck steuern. Durch die Super X-Fi Kopfhörer-Holografie kann dieses kleine Gerät sogar ein ganzes Tonstudio im Kopfhörer nachbilden!

Der Sound Blaster X4 ist eine der beliebtesten Soundkarten für Gamer.

Falls ihr jetzt neugierig auf die Hardware geworden seid: Mehr Gaming-Equipment von Creative findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten