Goat Simulator 3 kommt dieses Jahr, parodiert den Dead-Island-2-Trailer

Der Goat Simulator 3 wurde am Abend auf dem Summer Game Fest angekündigt.

Ja, ihr habt richtig gelesen, Teil drei. Einen Goat Simulator 2 gibt’s ja nicht, aber wer braucht schon zweite Teile?

Egal, der Goat Simulator 3 soll noch in diesem Jahr erscheinen und verspricht wieder jede Menge Ziegen-Action.

"Pilgor ist wieder da! Versammle deine Herde und wage dich in den Goat Simulator 3 – das realistische Sandbox-Erlebnis", heißt es. "Lade bis zu drei Freunde lokal oder online zum Koop ein, veranstaltet als Team ein Gemetzel oder tretet in Minispielen gegeneinander an."

Der Trailer parodiert auf gekonnte Art den alten Trailer zu Dead Island 2: