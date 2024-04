Hades 2: Studio fragt Dataminer ganz lieb, ob sie ihre Leaks löschen können

Supergiant Games bittet die Fans von Hades 2 keine Inhalte von Dataminern hochzuladen, da diese die Überraschung für einige Spieler schmälern könnten.

Gibt es im technischen Test nicht schon genug zu sehen?

Einige Inhalte aus dem technischen Test von Hades 2, die jedoch noch nicht für diesen frühen Test bestimmt waren, haben bereits ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Dem Entwickler gefällt das allerdings weniger gut und wendet sich mit einer Bitte an die Fans.

Auf Reddit teilt ein User die Nachricht, die der Entwickler ihm aufgrund eines solchen Beitrages schickte. Auf diese Weise will der Nutzer darauf Aufmerksam machen, seinen Fehler nicht zu wiederholen und den Wusnch des Entwicklers zu respektieren. Darin heißt es:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Es war unser Fehler, Inhalte in den Build einzubauen, die bis jetzt nicht enthüllt werden sollten, und wir wissen, dass es keine böse Absicht war, sie zu posten oder so etwas", so Supergiant Games.

"Dies ist nur ein Beispiel für etwas, von dem wir gehofft haben, dass die Spieler es in der Early-Access-Version entdecken würden und nicht vorher. Vielen Dank für eure Rücksichtnahme!"

Mehr zu Hades 2:

Hades 2: Charaktere werden wieder richtig sexy und Fans lieben es

Hades 2 ausprobieren? Meldet euch hier für den technischen Test an

Hades-Fans aufgepasst: Ein zweiter Teil kommt und hier könnt ihr den Trailer sehen

Der technische Test ist nur für eine ausgewählte Anzahl an Spielern ausgelegt und doch überfluteten Leaks und Datamin-Inhalte die sozialen Plattformen. Dennoch nimmt Supergiant Games einen guten Teil der Schuld auf sich, da sie einige Inhalte nicht aus dem Code des Tests herausgenommen hatten und begegnet den Dataminern mit viel Verständnis.

Bei den schicken Charakter-Designs, die im dreistündigen Livestream zweier Entwickler gesehen werden konnten, kann man es den Fans auch kaum verübeln, dass sie Hunger auf mehr bekommen haben.