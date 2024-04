Hades 2: Charaktere werden wieder richtig sexy und Fans lieben es

Wenn ihr den ersten Teil von Hades gespielt habt, dann wisst ihr, wie schön und teilweise erotisch die griechischen Götter dort dargestellt werden. Gestern streamte Supergiant Games insgesamt sieben Runs von Hades 2 und dabei konnten Spieler auch die neuen Charakterdesigns bewundern.

Ein hübscher Anblick

Dieser technische Test wurde von Creative Director Greg Kasavin und Studio Director Amir Rao live gestreamt. In der Videobeschreibung warnt das Studio vor Spoilern und das zurecht, denn ihr seht die neuen Welten, Gameplay und die Charaktere.

Fast drei Stunden Material aus dem technischen Test könnt ihr sehen. Damit ihr euch nicht durch das komplette Material klicken müsst, um die Charakterdesigns zu finden, wurden diese auf Reddit, schön nebeneinander aufgereiht, hochgeladen.

Dort zu sehen sind die neuen Designs von Aphrodite, deren Gesicht sich ein wenig verändert hat, mit gewohnt wenig Kleidung und vielen Haaren, sowie viele weitere alte und neue mythische Figuren.

Mit dabei sind Bilder von Melinoe, der Protagonistin, die wir bereits aus den Trailern kennen, Artemis, Apollo, Dora, Hecate, der muskulösen Nemesis, Hypnos, der ganz knuffig in einer Hängematte eingekuschelt liegt, Odysseus, Schelemeus, Demeter, Poseidon, Moros, Zeus, Selene, Arachne und Hephaestus.

Mein Favorit ist die Mondinkarnation Selene, die mit einem erhabenen und weisen Gesichtsausdruck auf einem Schimmel sitzend dargestellt wird. Und ihr Outfit, das nicht gerade mit Halbmonden geizt, hätte ich auch gern im Schrank hängen.

Aber auch die Protagonistin, die als Kind und junge Frau gezeigt wird, besitzt ein wundervolles Design. Melinoe ist die Schwester von Zagreus und soll "eine Hexe, eine Zauberin und eine Attentäterin" zugleich sein.

Auf Reddit sind die Fans zumindest sehr überzeugt von den neuen Designs und Figuren und es wird analysiert, was das Zeug hält. Wie bei "Finde 10 Unterschiede im rechten Bild"-Aufgaben wühlen sich die Fans durch jedes noch so kleine Detail und teilen ihre Gedanken - und das in einem sehr angemessenen Ton. Großteils.