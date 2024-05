Hades 2 ist für mich schon im Early Access eines der besten Roguelikes überhaupt!

Und dann war es auf einmal da: Gerade lief noch der technische Test, um ein paar Fehlern auf die Schliche zu kommen und ein paar Tage später ist Hades 2 bereits erhältlich. Im Early Access, klar. Aber die Zeit zwischen Fehlersuche und Erscheinen dürfte auch deshalb so gering sein, weil Entwickler Supergiant Games einmal mehr mit großer Sorgfalt gearbeitet hat und sowohl technisch als auch spielerisch einen starken Nachfolger abliefern wird. Darauf lege ich mich jetzt schon fest.

Alleine wie elegant man in Hades 2 durch die griechische Mythologie wirbelt, indem man nicht nur mächtige Waffen schwingt, sondern in Zeitlupe auch krachende Zauber spricht, um die Kreaturen der Unterwelt an einen Fleck zu binden oder sie massiv zu schwächen – von der ersten Sekunde an hat dieser Nachfolger mehr Elan als die meisten Spiele zum Finale hin.

Tatsächlich fühlt man sich im Gegensatz zu anderen Roguelikes sofort sehr stark, da man von Beginn an heftig austeilt und schnell coole Fähigkeiten dazukommen. Ihr kennt das ja: Man leert einen Raum von Gegnern, wählt daraufhin eine von drei erweiterten Fähigkeiten oder Verstärkern und hat anschließend die Wahl, auf welchem Weg die Reise weitergehen soll.

Knackige Kämpfe, die ständige Charakterentwicklung sowie gelegentlich ein Shop oder ein besonderes Ereignis aus Gründen der Abwechslung und weil Supergiant so ganz nebenbei noch eine unterhaltsame Geschichte erzählt: Diesen motivierenden Rhythmus bekommt Hades 2 nahezu perfekt hin. Und sieht dabei noch traumhaft gut aus! Ich finde den Stil dieses bewegten Comics, in dem farbenfrohes Licht funkelnde Akzente setzt, jedenfalls zum Verlieben.

Gegenüber dem Vorgänger legt Supergiant bei all dem eine ordentliche Schippe drauf. Wobei dessen DNS in jedem Winkel klar erkennbar bleibt. Immerhin handelt es sich um eine direkte Fortsetzung, in der statt Zagreus seine jüngere Schwester Melinoë die Hauptrolle übernimmt. Die Hexe und Tochter von Hades sucht ihren Weg durch die Unterwelt, um an Chronus Rache zu nehmen.

Die Hintergründe erfährt man in kurzen Dialogen mit teils altbekannten, teils neuen Göttern sowie anderen Kreaturen, mit denen sich Melinoë unterhält und von denen viele freilich als Interaktionspunkte dienen, um verbesserte Fähigkeiten zu erhalten oder Gegenstände, die den Rachefeldzug erleichtern. Das meiste davon findet zwischen den fast immer tödlich endenden Ausflügen, in Melinoës vorübergehendem Zuhause statt, wo man sich auch um die zentrale Charakterentwicklung kümmert.

Die wurde nämlich um verschiedene Nuancen erweitert. Unter anderem schaltet man zwar Stück für Stück neue Fertigkeiten frei, jede davon benötigt aber eine bestimmte Menge an arkanem Wissen, um sie auch nutzen zu können. Und Melinoës Wissen ist anfangs noch begrenzt, bevor man es nach und nach vergrößert.

Sowohl für den „Kauf“ von Fähigkeiten als auch das Vergrößern ihres Wissens benötigt sie dabei Ressourcen, die man natürlich in der Unterwelt findet, wobei man dank der entsprechend markierten Wege stets erkennt, welche Ressource im nächsten Raum wartet. Auch das spornt natürlich an. Nicht umsonst haben sich zahlreiche Roguelikes diesen Kniff längst abgeschaut.

Zumal Fähigkeiten und Wissen nicht die einzigen Dinge sind, die eine bestimmte Ressource benötigen. Auch das Freischalten von Waffen sowie das Erweitern der möglichen Räume und Begegnungen während eines Runs verlangen Materialien – und einige davon gehören nicht zu den Belohnungen nach jedem Kampf, sondern liegen am Rand des Wegs. Melinoë muss sich deshalb vor jedem Ausflug entscheiden, ob sie Spitzhacke, Schaufel oder Angel mitnimmt, sprich welche Ressource sie für welchen Schritt in ihrer Charakterentwicklung abbauen will.

Das verleiht dem Ganzen ein wenig mehr Tiefe, ohne kompliziert zu werden. Überhaupt bekommt Supergiant sowohl das vielseitige Gestalten jedes Runs als auch die offene globale Charakterentwicklung verdammt gut hin, ohne je davon abzulenken, dass es in Hades 2 vor allem um die rasante Action geht. Spätestens wenn der schon im gesamten Level sanft durch die Räume hallende Gesang im Bosskampf zu einer tosenden Rock-Nummer wird, brauchen meine Pegel keinen Kaffee mehr!

Hades 2 wurde zunächst im Early Access veröffentlicht, und zwar sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store. Während das Spiel dort im Moment jeweils knapp 29 Euro kostet, behalten sich die Entwickler vor, den Preis später noch zu erhöhen.