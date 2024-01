Halo: Enttäuscht von Staffel 1? So will euch der Master Chief für Season 2 begeistern.

Master-Chief-Schauspieler Pablo Schreiber verspricht eine bessere zweite Staffel für die Halo-Serie.

Die erste Staffel, die 2022 ihr Debüt gab, erhielt gemischte Kritiken. Aber nun soll alles besser werden.

Passender zum Ursprungsmaterial

Schreiber selbst hatte in der Vergangenheit Kritik geäußert, ein allgemeiner Störfaktor für viele Fans war auch, dass der Chief des Öfteren ohne Helm zu sehen war.

"Es ist düsterer, es ist gefährlicher, alle Stunt- und Actionsequenzen versetzen einen in die Schlacht und in den Kampf", sagt Schreiber (via GamesRadar). "Für mich ist das eine viel effektivere Art, mit der Serie umzugehen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Ich glaube, dass [David Wiener, der neue Showrunner von Halo] einfach ein begabterer Autor ist, um ganz offen zu sein. Ich denke, seine Dialoge sind besser. Er legt der Figur Worte in den Mund, die besser zu ihr passen."

Es stehe "außer Frage", dass die zweite Staffel "deutlich stärker" als die erste sei, verspricht Schreiber.

"Ich werde meinen Ruf darauf verwetten. Es hat sich absolut verbessert. Der neue Art Director, James Foster, ist fantastisch. Er hat eine visuelle Welt geschaffen, die einfach viel mehr Sinn macht."

"Es ist so schön, unglaublich cineastisch. Und die Dialoge sind besser. Es ist einfach eine bessere Staffel, Punkt."

Auch Produzentin Kiki Wolfkill äußert sich entsprechend. Das Ziel sei gewesen, "den Tonfall etwas bodenständiger und düsterer gestalten, aber immer noch mit dem großen Spektakel von Halo und Sci-Fi. Ich möchte nicht sagen, dass es sich um einen Soft-Reboot handelt, aber es bestand die Absicht, den Zustand der Welt neu zu definieren."

Die zweite Staffel geht am 8. Februar 2023 mit einer Doppelfolge beim Streaming-Dienst Paramount+ an den Start. Nach der Premiere wird jeden Donnerstag, bis zum 21. März 2024, eine neue Folge veröffentlicht.