Harry Potter als riesiges Serienprojekt: Bücher werden neu verfilmt.

Gerüchte darüber gab es schon, aber jetzt ist es auch offiziell: Harry Potter bekommt eine Serienadaption.

Diese hat der Streaming-Dienst Max – ehemals HBO Max – nun mit einem ersten Teaser-Trailer angekündigt.

Adaption der Bücher

Es wird auf jeden Fall ein Mammutprojekt, denn die Rede ist von einer "jahrzehntelangen Serie". Dafür sollen die sieben Harry-Potter-Bücher mit einer neuen Besetzung neu adaptiert werden.

Dabei verspricht man eine "originalgetreue Umsetzung" der Vorlage. Wirklich konkrete Details zu dem Projekt liegen aber noch nicht vor. Wer spielt mit? Wann kommt es? Wann beginnt die Produktion? Alles noch unklar.

"Wir freuen uns, den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, Hogwarts auf ganz neue Weise zu entdecken", kommentiert Casey Bloys, Chairman und CEO von HBO and Max Content.

"Harry Potter ist ein kulturelles Phänomen und es ist klar, dass die Liebe und der Durst nach der dieser Wizarding World ungebrochen sind. In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und J.K. Rowling wird diese neue Max-Originalserie tief in jedes der Kultbücher eintauchen, die die Fans über all die Jahre hinweg begeistert haben."