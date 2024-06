Star Wars: Mos Eisley Cantina wird zum neuen HasLab-Projekt von Hasbro Pulse

Hasbro Pulse hat ein neues HasLab-Projekt zu Star Wars gestartet.

Dieses befasst sich mit der legendären Mos Eisley Cantina, die erstmals im allerersten Star-Wars-Film zu sehen war.

Finanzielle Unterstützung für die Cantina

Bei den HasLab-Projekten ist es so, dass diese erst produziert werden, wenn es eine bestimmte Zahl an Backern gibt. In diesem Fall sind das 8.000 Stück und ihr könnt das Projekt hier unterstützen.

Das Crowdfunding-Projekt läuft noch bis zum 9. Juli 2024 und wenn es erfolgreich ist, soll es ab Herbst 2025 ausgeliefert werden.

So soll die Cantina aussehen.

Umfassende Einblicke erhaltet über den obigen Link, es gibt zudem zwei mögliche Unterstützerstufen. Einmal die Basisvariante für 469,99 Euro mit der Cantina sowie drei Figuren.

Die Deluxe Variante für 579,99 Euro umfasst all das und noch zusätzliche Elemente für die Cantina.

Sollten es mindestens 11.000 Backer werden, kommt noch eine Greedo-Figur hinzu. Weitere Ergänzungen gibt es bei 14.000 und 17.000 Backern.