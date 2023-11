"Wirklich schade": Hat Bayonetta noch eine Zukunft?

Nach dem Weggang von Hideki Kamiya stellt sich die Frage, wie es in Zukunft bei PlatinumGames mit Bayonetta weitergeht?

Sein Abschied kam für viele überraschend, zumal er bei der Reihe federführend war und große Pläne hatte.

Was passiert mit Bayonetta?

In einem neuen Video auf seinem YouTube-Kanal sprach Kamiya nun unter anderem darüber, wie er Bayonettas Zukunft sieht. Und das mit ein bisschen Wehmut.

"Wie ich schon erklärt habe, arbeitete ich an Bayonetta 1, 2, 3 und Origins", sagt er.

"In verschiedenen Interviews habe ich erwähnt, dass die Bayonetta-Serie aus insgesamt neun Episoden bestehen wird und das ich das Franchise in eine Bayonetta-'Saga' verwandeln wollte. Aber es scheint so, als müsste ich diese Idee mit ins Grab nehmen."

"Das ist wirklich schade", ergänzt er. "Es ist nicht so, dass die Bayonetta-Marke mir gehören würde, aber ich nehme an, dass die Eigentümer sie wahrscheinlich fortführen werden."

Kamiya war Mitgründer von PlatinumGames im Jahr 2006, zuvor war er bei Capcom. Im kommenden Monat wollen er und Shinji Mikami, der Tango Gameworks (The Evil Within) früher in diesem Jahr verlassen hat, über ihre Zukunft sprechen.