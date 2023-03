Bayonetta Origins: Demo jetzt im eShop der Nintendo Switch verfügbar.

Das demnächst erscheinende Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon könnt ihr jetzt selbst ausprobieren.

Ab sofort ist eine Demo des Titels im eShop der Nintendo Switch vefügbar.

Was bietet die Demo?

Mithilfe der Probierversion könnt ihr das erste Kapitel von Bayonetta Origins erleben.

Und wenn euch das gefällt, was ihr währenddessen erlebt, lässt sich der Fortschritt beim Kauf der Vollversion übertragen.

"Schauplatz der magischen Reise von Cereza und ihrem dämonischen Gefährten Cheshire ist der verbotene Wald von Avalon, einem gleichsam schönen wie trügerischen Ort", heißt es.

"Lange bevor sie unter dem Namen Bayonetta bekannt wurde, schlug Cereza, eine junge und schüchterne Hexenschülerin, alle Warnungen in den Wind und begab sich in den trügerischen Wald von Avalon. Und wie jede erzählenswerte Geschichte hält auch diese Lektionen über den Wert von Zusammenarbeit parat. So kommt es, dass Cereza und ihr Dämon Cheshire ihre Kräfte vereinen, um gemeinsam Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen, damit sie schlussendlich den schier undurchdringlichen Wald hinter sich lassen können."

Ihr steuert dabei Cereza mit dem linken Joy-Con, gleichzeitig entfesselt ihr mit dem rechten Joy-Con die dämonische Macht von Cheshire.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon erscheint am 17. März 2023 für Nintendo Switch.