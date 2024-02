Helldivers 2: Alle Waffen und wie ihr sie freischaltet!

Wenn ihr in Helldivers 2 erfolgreich sein wollt, solltet ihr natürlich bestens über das Arsenal eines gut aufgestellten Demokratieverbreiters Bescheid wissen. Nur so gelangt ihr mit eurem Team zum Erfolg.

Um den zu garantieren, haben wir für euch eine übersichtliche Aufstellung getippt, mit der ihr euch besser im ausschweifenden Waffenschrank dieses Spiels zurechtfindet. Wir zeigen euch, welche Waffen es gibt und erklären, wie man alle Waffen in Helldivers 2 freischaltet. Das sollte es euch erleichtern, ein wenig mit all den unterschiedlichen Möglichkeiten herumzuspielen, um herauszufinden, was euch gefällt und eurer Spielweise entspricht.

Viel Spaß mit unserer Liste aller Waffen in Helldivers 2, in der wir euch verraten, wie man jede einzelne freischaltet.

Übersicht:

Wie viele Waffen gibt es in Helldivers 2?

Helldivers 2 soll insgesamt 59 Waffen haben. Darunter 29 Primärwaffen, acht Sekundärwaffen, 12 Nachschubwaffen (oder Nachschub-Ausrüstungstaktiklizenzen, wie das Spiel sie schmissig nennt), sowie 10 Granatentypen. Noch sind allerdings nicht alle verfügbar. Vermutlich ändert sich das im Laufe der Zeit – wie bei allem, wenn es um ein Live-Service-Game geht.

Die meisten Waffen verdient ihr euch, indem ihr im Akquisitionszentrum Medaillen in Kreigsanleihen ausgebt. Nachschubwaffen erhaltet ihr im Schiffsmanagement-Menü gegen Anforderungsscheine.

So schaltet ihr alle Primärwaffen frei

Aktuell könnt ihr euch 15 der später 29 erhältlichen Helldivers-2-Primärwaffen verdienen:

Waffe Art Freischaltung AR23-Liberator Sturmgewehr Von Beginn an verfügbar AR-23P-Durchschlag Liberator Sturmgewehr Zu finden auf Seite 6 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe AR-23E-Spreng-Liberator Sturmgewehr Zu finden auf Seite 1 der “Steeled Veterans”-Premium-Kriegsanleihe R-63 Diligence Präzisionsgewehr Zu finden auf Seite 2 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe R-63CSScharfschützen Diligence Präzisionsgewehr Zu finden auf Seite 7 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe SMG-37 Defender Maschinenpistole Zu finden auf Seite 3 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe MP-98 Knight Maschinenpistole Freigeschaltet durch Kauf der “Super-Bürger”-Edition SG-8-Punisher Schrotflinte Zu finden auf Seite 1 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe SG-225-Breaker Schrotflinte Zu finden auf Seite 4 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe SG-8S-Schläger Schrotflinte Zu finden auf Seite 8 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe SG-225SP-Spray&Pray-Breaker Schrotflinte Zu finden auf Seite 9 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe SG-225IE-Brand-Breaker Schrotflinte Zu finden auf Seite 2 der “Steeled Veterans”-Premium-Kriegsanleihe LAS-5-Scythe Energie-basiert Zu finden auf Seite 5 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe PLAS-1-Schmorer Energie-basiert Zu finden auf Seite 10 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe JAR-5-Dominator Explosiv Zu finden auf Seite 3 der “Steeled Veterans”-Premium-Kriegsanleihe

Alle Sekundärwaffen freischalten

Bei den Sekundärwaffen ist die Auswahl aktuell noch recht übersichtlich. Aktuell kann man nur drei von ihnen freischalten, fünf sind also nocht unterwegs. Alle drei gehören zur Waffengattung Pistole und hier bekommt ihr sie:

Waffe Art Freischaltung P-2 Peacemaker Pistole Sofort verfügbar P-19 Redeemer Pistole Zu finden auf Seite 2 der “Helldivers Mobilise” Kriegsanleihe P-4 Senator Pistole Zu finden auf Seite 1 der “Steeled Veterans”-Premium-Kriegsanleihe

So schaltet ihr alle Nachschub-Austrüstungstaktiklizenzen frei

Diese Waffen lasst ihr euch im Gefecht als Taktikausrüstung aus dem Orbit abwerfen. Das Spiel nennt sie wunderbar bürokratisch Nachschub-Taktikausrüstungslizenzen und aktuell gibt es 12 davon. Jede davon funktioniert ein bisschen anders und es lohnt sich, mit ihnen zu experimentieren.

Freischalten müsst ihr alle mit Anforderungsscheinen, die “gelbe”, mit einem großen “R” markierte Währung, aber bevor ihr das tun könnt, müsst ihr oft einen bestimmten Level erreicht haben. Hier die bisher verfügbare Auswahl:

Waffe Art Freischaltung MG-43-Maschinengewehr Unterstützungswaffe Sofort verfügbar APW-1-Anti-Materie-Gewehr Unterstützungswaffe Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer M-105-Stalwart Unterstützungswaffe Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer EAT-17-Einmal-Panzerabwehr Unterstützungswaffe (Explosiv) Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer GR-8-Rückstoßfreies Gewehr Unterstützungswaffe (Explosiv) Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer FLAM-40-Flammenwerfer Unterstützungswaffe (Brand) Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer AC-8-Automatische Kanone Unterstützungswaffe Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer RS-422-Railgun Unterstützungswaffe Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer FAF-14-Speer Unterstützungswaffe Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer GL-21-Granatwerfer Unterstützungswaffe (Explosiv) Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer LAS-98-Laserkanone Unterstützungswaffe Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer ARC-3-Bogenwerfer Unterstützungswaffe Mit Anforderungsscheinen im Schiffsmanagement-Computer

Alle Granaten freischalten

Kein Loadout eines Demokratieverbreiters wäre komplett, ohne eine Reihe unterschiedlicher Wurfsprengkörper. Bislang gibt es 5 Arten von Granaten, die ihr in der Waffenkammer auswählen könnt. Laut Spiel-Zähler stehen fünf noch aus.