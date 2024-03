Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.103 macht planetare Gefahren etwas weniger gefährlich!

Helldivers 2 Patch 1.000.103 ist das neue wöchentliche Helldivers 2 Update, dass die Entwickler für alle Plattformen am Mittwoch, dem 20. März 2024, veröffentlicht haben. Wie schon letzte Woche ist es eher ein kleines Update, das vor allem Änderungen an den planetaren Gefahren (Beben, Meteoritenschauer, Vulkanausbrüche, Feuertornados etc.) vornimmt, aber auch verhindert, dass ihr eure Mechs durch eigene Dummheit zerstört. Zudem gibt es wieder jede Menge Bugfixes. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.000.103 findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 1.000.103 Inhalt:

Balancing

Bei den Balancing-Änderungen in dieser Woche haben sich die Entwickler vor allem die planetaren Gefahren vorgenommen und sie teilweise abgeschwächt sowie ihre Sichtbarkeit verbessert. Hier die Details:

Die Spawn-Rate für die verschiedenen Planetengefahren wie Beben, Meteoritenschauer, vulkanische Aktivität, Feuertornados und Ionenstürme wurden ausgeglichen und angepasst. Gefahren sollten jetzt während der Missionen weniger häufig spawnen.

Der Meteoritenschauer hat zusätzlich zur reduzierten Spawn-Rate die folgenden Änderungen erhalten: Reduzierter Explosionsradius Leicht verringerter Meteorschaden Die Geschwindigkeit der Meteoriten wurde leicht reduziert Die Farbe des Meteors wurde leicht verändert, um ihn besser erkennen zu können.

Vulkanische Aktivität hat zusätzlich zur reduzierten Spawn-Rate folgende Änderungen erhalten: Reduzierter Explosionsradius Die Geschwindigkeit der Felsen wurde leicht reduziert

Die Beleuchtung auf Fenrir III wurde so angepasst, dass sie etwas weniger hell ist, um die Sichtbarkeit während der Meteoritenschauer zu verbessern.

Bug- und Crash-Fixes

Jede Woche beheben die Entwickler die dringendsten Fehler und dazu zählen diesmal unter anderem die Exosuits und zahlreiche Szenarien, die zu einem Spielcrash führen können.

Bugfixes:

Das Spawnen von Patrouillen auf Spieler wurde reduziert.

Der Exosuit zerstört sich nicht mehr selbst, wenn er beim Drehen eine Rakete abfeuert.

Der Exosuit behält seine Nahkampffunktionalität, auch wenn er beschädigt ist.

Crash Fixes für die folgenden Szenarien:

Beim ALT+Tabbing im Vollbildmodus

Nach dem Wechsel der Voice-Over-Sprache

PS5-Startproblem

Verwendung einer Spritze in einem Exosuit, während man eine Granate schwingt

Beim Beitritt zu einer laufenden Mission

Im Leerlauf auf dem Titelbildschirm

Weitere Änderungen und Fixes:

Schüsse aus bogenbasierten Waffen, wie z.B. der 'Blitzer'-Schrotflinte und dem 'AC-8 Arc Thrower'-Stratagem zählen nun für die Statistiken "abgefeuerte Schüsse" und "getroffene Schüsse".

Netzwerk-Desynchronisationsproblem mit abgeschossenen Automaton-Dropships behoben.

Unterstützung für Elgato Stream Deck Foot Pedal behoben.

Bekannte Fehler und Probleme

Auch wenn die Entwickler bei Arrowhead Game Studios im Wochentakt neue Patches nachschieben, um Probleme zu beseitigen, haben sie noch viel Arbeit vor sich. Derzeit stehen auf ihrer To-do-Liste folgende bekannte (und hoffentlich bald behobene) Fehler und Probleme, die entweder durch diesen Patch eingeführt wurden und an denen gearbeitet wird, oder die von einer früheren Version stammen und noch nicht behoben wurden:

Bekannte Probleme mit Freundschaftseinladungen und Cross-Play:

Plattformübergreifende Freundschaftseinladungen werden möglicherweise nicht auf der Registerkarte "Freundschaftsanfragen" angezeigt.

Spieler können die Freundschaft mit anderen Spielern, die über einen Freundschaftscode befreundet sind, nicht aufheben.

Spieler können die Blockierung von Spielern, die sich nicht in ihrer Freundesliste befinden, nicht aufheben.

Spieler können sich nicht mit Spielern anfreunden, deren Steam-Namen kürzer als 3 Zeichen sind.

Weitere bekannte Probleme:

Die Hellpod-Steuerung in der Nähe von großen oder wichtigen Objekten funktioniert derzeit nicht wie vorgesehen, was dazu führt, dass die Steuerung in einem großen Bereich um das Objekt herum deaktiviert ist.

Online-Funktionen funktionieren nicht, wenn die Konsolensprache auf Ukrainisch eingestellt ist.

Spieler können möglicherweise keine Ausrüstung auswählen, wenn sie einem Multiplayer-Spiel über eine Aktivitätskarte beitreten.

Die Planetenbefreiung erreicht 100% am Ende jeder Verteidigungsmission.

Das Ertrinken in tiefem Wasser mit einem Vitalitätsverstärker versetzt Helldiver in einen defekten Zustand.

Exosuits werden manchmal in einem beschädigten oder kaputten Zustand geliefert.

Ein Stratagem-Ziellichtstrahl kann sich an einen Feind heften, wird aber an seinem ursprünglichen Standort abgesetzt.

Rosa Artefakte können am Himmel erscheinen, wenn große Explosionen ausgelöst werden.

Die Anzeige des Text-Chat-Feldes wird während der Extraktion durch das filmische Letterboxing behindert.

Manchmal werden die Ausrüstungsanpassungen des Spielers nach einem Neustart des Spiels zurückgesetzt.

Die offizielle Meldung zu Helldivers 2 Patch 1.000.103 findet ihr hier.

