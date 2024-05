12 Wochen, 12 Millionen Verkäufe - Helldivers 2 bricht große PlayStation-Rekorde

Helldivers 2 ist ein echter Hit und das auf allen Plattformen. Ich hatte beinahe vergessen, dass der Titel von PlayStation veröffentlicht wurde, da er einer der wenigen ist, die direkt zum Launch auch auf dem PC starteten - und dort sowie auf der PS5 auch noch wahnsinnig gut lief. Laut Sony soll Helldivers 2 der am schnellsten verkaufte Release aller Zeiten gewesen sein.

Helldivers 2 bricht einen gewaltigen Rekord

Bei einem Vergleich des Bizeps hat Kratos vielleicht die Nase vorn - nicht, aber wenn es um die Verkaufszahlen direkt zum Start geht. In nur 12 Wochen soll sich Helldivers 12 Millionen mal verkauft haben. Die Zahlen beziehen sich hierbei auf beide Plattformen. God of War Ragnarök schaffte nur 11 Millionen Exemplare in einem ähnlichen Zeitraum.

Die PS5 liegt inzwischen auf einem gleichen Verkaufsniveau wie die PlayStation 4. Beide können im gleichen Zeitraum ihres Lebenszyklus etwa 60 Millionen verzeichnen. Der Umsatz von PlayStation stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent, was den Verkäufen von Drittanbieterspielen, Zusatzinhalten und den Auswirkungen von Wechselkursen geschuldet ist. Während eines Finanzgesprächs betonte das Unternehmen jedoch auch die Rolle von Helldivers 2.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Sony zwar einen Rückgang der Spieleverkäufe, da zeitgleich auch die Hardware-Verkäufe immer weiter zurückgehen, berichtet Videogameschronicle. Wer eine PlayStation will, hat inzwischen vermutlich auch eine. Zudem sind für den verbleibenden Zeitraum des Geschäftsjahres keine großen Franchise-Titel geplant.