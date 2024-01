Honkai Star Rail 2.0 Livestream: Datum, Uhrzeit und Banner-Leaks.

Update 2.0 für Honkai Star Rail rückt näher und schon bald erfahrt ihr mehr dazu. Der Honkai Star Rail 2.0 Livestream wurde offiziell angekündigt und verspricht baldige Neuigkeiten rund um die neue Spielversion.

Wann der Livestream zu Honkai Star Rail zu sehen ist, verraten wir euch anschließend in unserem Guide. Ebenso zeigen wir auch die aktuellen Banner-Leaks zu Update 2.0.

Honkai Star Rail 2.0 Livestream Inhalt:

Wann startet der Honkai Star Rail 2.0 Livestream?

Der Livestream zu Update 2.0 für Honkai Star Rail wird am 26. Januar 2024 um 12:30 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Ihr könnt ihn euch auf dem offiziellen YouTube-Kanal und dem Twitch-Kanak anschauen.

Hier ein kleiner Überblick, wann der Livestream in verschiedenen Zeitzonen zu sehen ist:

US-Westküste : 26. Januar 2024, 3:30 Uhr (PT)

: 26. Januar 2024, 3:30 Uhr (PT) US Central : 26. Januar 2024, 5:30 Uhr (CT)

: 26. Januar 2024, 5:30 Uhr (CT) US-Ostküste : 26. Januar 2024, 6:30 Uhr (ET)

: 26. Januar 2024, 6:30 Uhr (ET) Japan : Friday 26. Januar 2024, 20:30 Uhr (JST)

: Friday 26. Januar 2024, 20:30 Uhr (JST) Australien : 26. Januar 2024, 22:30 Uhr (AET)

: 26. Januar 2024, 22:30 Uhr (AET) Europa: 26. Januar 2024, 12:30 Uhr (CET)

Ihr könnt euch den Livestream zu Update 2.0 auch nachfolgend anschauen, indem ihr auf das Video unten klickt, sobald der Stream startet.

Zurück zum Honkai Star Rail 2.0 Livestream Inhaltsverzeichnis

Banner-Leaks zu Honkai Star Rail 2.0

Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen zu den Bannern von Version 2.0, allerdings machen Gerüchte und Leaks die Runde. Angesichts offizieller Teaser gilt es als so gut wie sicher, dass Black Swan und Sparkle die neuen 5-Sterne-Banner in Version 2.0 von Honkai Star Rail sind. Ebenso kommt wohl ein neuer 4-Sterne-Charakter namens Misha hinzu. In Anbetracht der Reihenfolge ist Black Swan in Phase 1 und Sparkle 2 in Phase 2 zu erwarten.

Black Swan ist ein Wind-Agreifer vom Nichtigkeit-Pfad, Sparkle wiederum ein Quantum-Angreifer vom Harmonie-Pfad. Misha ist schließlich ein Eis-Angreifer vom Zerstörung-Pfad.

Black Swan und Sparkle.

Was Rückkehrer anbelangt, könnt ihr laut Leaker hgx_diluc Imbibitor Lunae sometime in Version 2.0 erwarten. Ein anderer Leak von Tieba (viaButterflySeeleSR) deutet die Rückkehr von Jing Yuan an.

Von links nach rechts: Jing Yuan und Imbibitor Lunae.

Wenn sich das alles als wahr erweisen sollte, könnte der Banner-Zeitplan in Honkai Star Rail 2.0 wie folgt aussehen:

Black Swan - 2.0 Phase 1

Misha - 2.0 Phase 1

Sparkle - 2.0 Phase 2

Imbibitor Lunae - 2.0 (unbekannte Phase)

Jing Yuan - 2.0 (unbekannte Phase)

Bedenkt, dass das alles noch nicht zu 100 Prozent offiziell ist. Mit Sicherheit kennen wir die neuen Banner erst, wenn der Livestream ausgestrahlt wird.