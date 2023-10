Honkai Star Rail: Update 1.4 erscheint zeitgleich mit der PlayStation 5 Version

Das kommende Update zu Honkai: Star Rail steht ganz im Zeichen von Jarilo-VI und natürlich der schon lange angekündigten PlayStation 5 Version. Zudem erwarten euch drei brandneue Charaktere, vier neue Gebiete mit verschiedensten Aktionen und die Rückkehr einer alten Bekannten. Ob die Geschichte auf einen neuen Planeten führt, hat Hoyoverse noch nicht bekannt gegeben.

Alle kommenden Charaktere

Topaz und ihr Begleiter Kontie kommen als eine 5-Sterne-Figur zu Honkai: Star Rail. | Image credit: Honkai: Star Rail, Hoyoverse

In "Aufgeschreckt aus einem Wintertraum" erwarten euch die drei neuen Figuren Jingliu, Topaz und Guinaifen.

Jingliu (Eis, 5-Sterne) folgt dem Pfad der Zerstörung und ist Teil der Xianzhou-Flotte. Zudem war die Schwerkämpferin einst die Meisterin von Jing Yuan. Wie die Geschichte nun weitergeht, dürfte besonders für diese zwei Charaktere spannend werden. Im Kampf müsst ihr zwei ihrer unterschiedlichen Zustände meistern, um erfolgreich zu sein.

Topaz (Feuer, 5-Sterne) hingegen gehört zur IFK, die wir in Update 1.3 kennengelernt haben. Sie folgt dem Pfad der Jagd und kämpft mit ihrem treuen Begleiter Kontie.

Guinaifen (Feuer, 4-Sterne) ist die dritte im Bunde und eine Straßenkünstlerin, die sich auf Streaming und Kuaiban spezialisiert. Auf dem Pfad der Nichtigkeit kämpft sie in erster Linie mit ihren besonderen Feuerwerkskörpern.

Fans können sich zudem auf ein großes Wiedersehen mit Seele freuen. Die Widerstandskämpferin mit besonders starken Quanten-Fähigkeiten kann im Oktober wieder gezogen werden. Viel Glück!

Alle kommenden Gebiete und Aktionen

Am 11. Oktober 2023 kommen vier Gebiete und allerlei neue Aktionen auf euch zu. "Altes Waffentestgelände" und "Säulen der Schöpfung" führen die Trailblazer zurück zu Jarilo-VI. Laut Hoyoverse sollen sie die wesentlichen Schauplätze für die Geschichte und neue Spielweise werden. Heißt also, erstmal kein neuer Planet in Sicht?

Neue Gebiete erwarten euch in Update 1.4 | Image credit: Honkai: Star Rail

Das können wir nur schwer beantworten und müssen wohl noch etwas warten, denn wir wissen nur, dass es zwischen den bereits besuchten Orten zu großen Streitigkeiten kommen wird.

Zur Ablenkung vom ganzen Stress dient ein das Videospiel "Ätheriumkrieg" in Honkai: Star Rail. Dies ist ein neuer Modus, in dem eure Figur ihre eigenen Kampfgefährten steuern kann. Hier werden bereits bekannte Monster zu Verbündeten. Solltet ihr im Wettbewerb gut vorankommen, werdet ihr auf Overlord-Äthergeister stoßen, die entwickelt werden können.

Natürlich wird der Roguelite-Modus "Universum-Simulation" ebenfalls nicht vernachlässigt. Hier wird es eine neue Herausforderung unter dem Namen "Endlose Ebene" geben.

Eine weitere Aktion heißt "Zeit zum Schlemmen! Galaktischer Gourmetführer", hat aber nichts mit einem neuen Gebiet zu tun. Es handelt sich um ein Co-Branding-Event, bei dem Fans ausgewähltes Merchandise erhalten können. Die deutsche Kollaboration ist noch nicht bekannt, mehr Informationen werden hier folgen.