Honkai Star Rail feiert mit euch in Berlin - Event zum ersten Jahrestag

Für Honkai Star Rail beginnt gerade eine spannende Zeit. Der Jahrestag steht an und auch das kürzlich veröffentlichte Update auf die Version 2.1 haben HoYoVerse dazu veranlasst, in Paris und Berlin auf einem Offline-Event zu feiern.

Trailblazer, aufgepasst!

Ihr wollt dabei sein? Dann solltet ihr euch beeilen, denn die Veranstaltung findet in Berlin nur noch bis zum 10. April statt. Habt ihr ein HoYoVerse-Konto könnt ihr euch ein kostenloses Ticket für das Event sichern. Ohne diese Form der Reservierung erhaltet ihr keinen Zutritt.

Was erwartet euch auf dem Event? Die interstellare Reiseagentur öffnet ihr Tore in der NBB Galerie in der Karl-Marx-Straße 85 und bietet neben Cosplayern, Belohnungen, Kunstwerken und Fan-Artikeln auch riesige Gacha-Automaten.

Hier sind alle Daten für das Event zu Honkai Star Rail in Berlin:

Datum: 30. März bis 10. April 2024

Öffnungszeiten: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr (außer Sonntags)

Ort: NBB Galerie, Karl-Marx-Allee 85, 10243 Berlin

Tickets: Kostenloses Ticket hier abholen

Eine kleine Q&A-Sektion beantwortet auf der Event-Website die wichtigsten Fragen rund um die Veranstaltung.