Honkai: Star Rail lässt euch jetzt auch auf der PlayStation 5 nach den Sternen greifen

Mit der neuesten Version von Honkai: Star Rail, die den Namen "Aufgeschreckt aus einem Wintertraum" trägt, könnt ihr jetzt auf der PlayStation 5 in das interstellare Weltraumabenteuer begeben.

Die PS5 begrüßt einen neuen Star auf der Konsole

Ab heute könnt ihr auch auf der PlayStation 5 in das niedliche Rollenspiel von HoYoverse einsteigen. Yang Yu, Lead Programmer bei HoYoverse, macht auf die vielen Vorteile der Sony-Konsole aufmerksam.

So könnt ihr die epische Reise in beeindruckender 4K-Qualität erleben und das Team hinter Honkai: Star Rail sei dank der "beeindruckenden SSD-Leistung" in der Lage gewesen, "das Gameplay und die Grafik weiter zu optimieren".

Hier seht ihr den aktuellen Trailer zum neuen Charakter Jingliu, eine Schwertkämpferin, die zu einer gefürchteten Gefährtin in eurem Team werden kann:

In der futuristischen Raumstation Herta beginnt eure Reise auf der PS5. Hier wird geforscht. Ihr reist aber schnell weiter nach Jarilo-VI., einem unter Eis begrabenen Planeten. Wenn ihr die Aufgaben eines Planeten erledigt habt, geht es auch schon weiter zur nächsten Welt.

Im Laufe der Geschichte sammelt ihr Gefährten, levelt sie per Gacha-System auf, kämpft in rundenbasierten Schlachten und könnt euch laufend über neue Inhalte freuen.