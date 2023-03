Hurra, die PS5 gibt's jetzt im stationären Handel, verkündet Sony.

Wenn ihr bisher immer noch Probleme damit hattet, eine PlayStation 5 zu kaufen, solltet ihr euch aktuell mal genauer umschauen.

Wie Sony mitteilt, ist die PlayStation 5 derzeit "überall bei teilnehmenden Handelspartnern" verfügbar.

Auch direkt bei Sony

Alternativ dazu könnt ihr die Konsole – ob eigenständig oder im Bundle mit God of War Ragnarök - auch via PlayStation Direct bei Sony selbst bestellen.

Sowohl die Disc-Edition als auch die Digital Edition der Konsole sind laut Sony verfügbar.

Zudem könnt ihr Glück bei einem Gewinnspiel auf die Probe stellen. Zusammen mit Kicker verlost Sony nicht nur eine PlayStation 5, sondern auch noch ein Meet and Greet mit Torhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt auf dem Gelände des Deutsche-Bank-Park in Frankfurt am Main.

Obendrein signiert er noch die Konsole, die ihr dort gewinnen könnt. Ein echtes Sammlerstück also.