Hyenas ist der neue Multiplayer-Shooter der Macher von Alien Isolation

Publisher Sega und Entwickler Creative Assembly (Alien Isolation) haben mit Hyenas einen brandneuen Multiplayer-Shooter angekündigt.

Man bezeichnet es als "mutiges neues Projekt", mit dem Creative Assembly "mit Shootern das machen will, was es mit Alien: Isolation mit dem Horror-Genre gemacht hat".

Kein Pay-to-win

Was Sega bereits jetzt ausschließt und deutlich betont, ist eine Pay-to-win-Mechanik. Dafür bekommt ihr "Panini-Stickeralben, ein SEGA Mega Drive und PEZ-Spender".

Aber worum geht es genau in Hyenas? Die Welt ist in diesem Universum am Ende und die Milliardäre haben sich auf den Mars verkrochen.

"Die Anti-Schwerkraft-Technologie, die ihre Reise möglich machte, hat unseren Planeten zerstört und uns in einem schwebenden Slum namens 'Perineum' zurückgelassen", heißt es. "Das Einzige, was die Reichen noch interessiert, sind seltene Waren – Popkultur-Artikel aus dem Leben, das wir zurückgelassen haben, die sie aus den Trümmern plündern, um ihre Villen auf dem Mars einzurichten."

Da kommt ihr und die Weltraumpiraterie ins Spiel, denn zu dritt kämpft ihr gegen vier andere Crews, um auf einem Plünderschiff, dass voller solcher Gegenstände steckt, die beste Beute abzustauben und zu entkommen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Jedes Plünderschiff ist ein Sandkasten mit ineinandergreifenden Systemen und bietet endlose Möglichkeiten für clevere Teams, um die Umgebung, Sicherheitsnetzwerke, angeheuerte Schläger und konkurrierende Crews auszunutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen", verspricht Sega.

"Wir glauben, dass der Schlüssel zum Erfolg eines modernen Shooters darin liegt, zu verstehen, was die Spieler sehen wollen und wohin sie ihr Erlebnis führen soll", kommentiert Executive Producer David Nicholson.

"Wir wissen, dass wir etwas Interessantes zu bieten haben, aber wir wissen auch, dass die Chancen gegen uns stehen. Um es mit den größten Spielen der Branche aufnehmen zu können, müssen wir die Meinung der Spieler hören – direkt und frühzeitig. Wenn jemand dabei ist, dann wollen wir diese Person auch mitnehmen. Deshalb starten wir nach der heutigen Ankündigung auch den ersten unserer öffentlichen Alpha-Tests."

Anmeldungen dafür (auf PC) sollen hier möglich sein, aktuell scheint die Seite aber nicht zu funktionieren.

Die Veröffentlichung von Hyenas ist für 2023 auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PS4 geplant.