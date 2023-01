Ihr bekommt gerade 13 vorzügliche Adventures von Wadjet Eye für weniger als 10 Euro!

Habt ihr Lust, euch die Zeit mit einigen exzellenten Point-and-Click-Adventures zu vertreiben?

Insgesamt 13 Spiele von Publisher und Entwickler Wadjet Eye Games könnt ihr euch jetzt für weniger als 10 Euro sichern.

Klassische Adventures

Wadjet Eye hat sich auf die Veröffentlichung von klassisch angehauchten Point-and-Click-Adventures im Pixel-Art-Stil spezialisiert.

Das macht das neue Humble Bundle, das all diese Spiele umfasst, natürlich interessant für alle Adventure-Fans.

Mit dabei sind unter anderem Shivah und die gesamte Blackwell-Reihe, aber auch Sci-Fi-Adventures wie Resonance, Technobabylon und Gemini Rue.

Ebenso bekommt ihr Titel wie Shardlight, Primordia und Strangeland sowie das 2018 veröffentlichte Unavowed.

Zu guter Letzt gibt’s noch einen Rabattgutschein in Höhe von 33 Prozent für das im vergangenen Jahr veröffentlichte The Excavation of Hob's Barrow.

Das Bundle könnt ihr euch in den kommenden 19 Tagen hier sichern.