Neben der Hauptstory von Like a Dragon: Infinite Wealth darf es doch auch mal ein wenig Erholung sein, oder? Wie auf der Xbox Partner Preview gezeigt, gibt es in im kommenden Teil der Reihe eine Insel mit dem Namen Dondoko Island, auf der ihr euch in Animnal-Crossing- und Die-Sims-Manier austoben könnt.

Baut eure eigene Trauminsel auf

Dondoko Island liegt vor Hawaiis Küste und ist die perfekte Trauminsel. Sonne, Strände und sogar Delfine, auf denen ihr in den Sonnenuntergang reiten könnt. Ihr richtet ganz gemütlich eure Wohnung ein - etwa mit Möbeln, Dekoration oder Tigerkäfigen - und geht draußen an der frischen Luft Tätigkeiten, wie dem Fischen und dem Sammeln von Materialien nach.

Natürlich geht es hier deutlich wilder und verrückter zu als in Animnal Crossing oder vergleichbaren Spielen. Ihr haut mit dem Baseballschläger auf Steine, um diese zu sammeln, könnt Müll recyceln und Pilze, Käfer und Fische sammeln. Außerdem sieht es danach aus, als gebe es einen Tag-Nacht-Zyklus.

Wenn euch das Inselleben zu einsam wird, könnt ihr diese Idylle in eine Touristenattraktion verwandeln. Ihr könnt Geschäfte und Gasthäuser errichten und die Besucher glücklich zu machen, die Gitarre rausholen und ein wenig singen, damit sie ihr Geld herausrücken. Doch nicht jeder Gast ist freundlich gesinnt. Manchmal kommen auch Störenfriede auf die Insel, denen ihr zeigen müsst, dass es neben Papageien auf der Insel auch fliegende Fäuste gibt.

Das klingt alles nach einer extrem umfangreichen Aktivität, die ja nicht einmal zur Hauptkampagne gehört. Es wirkt schon fast wie ein DLC. Auf die Insel könnt ihr euch leider erst am 26. Januar verkrümeln, wenn Like a Dragon: Infinite Wealth auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series erscheint.