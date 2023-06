Xbox Showcase 2023: Star Wars, Fable, Starfield — diese Präsentation war ein richtiger Augenschmaus

Im Anschluss des Xbox- bzw. des Starfield Showcase mussten Martin, Alex, Ben und ich uns einfach zusammensetzen, um noch einmal über das Gesehene zu sprechen. Diese Präsentation war alles, was wir uns erhofft haben und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Unsere Favoriten seht ihr im obigen Video.

Für jeden mindestens ein Titel

Gleich zu Anfang legt Fable einen unglaublichen Start hin. Nein, wirklich kaum zu glauben, dass ein Fable nochmal so wiederbelebt wird und den richtigen Ton trifft, hätten wir nicht erwartet. Auch wenn noch nicht allzu viel vom Gameplay zu sehen war. Genau andersrum war es bei Avowed. Das neue Spiel von Obsidian Entertainment zeigt endlich Spielabläufe, ändert jedoch den Gesamtton ein wenig. Und dann wäre da noch Star Wars: Outlaws, was uns alle einstimmig in seinen Bann gezogen hat.

Neue Titel, die uns sofort gepackt haben, waren South of Midnight von Compulsion Games, das neue Capcom Actionspiel Path of the Goddess und Metaphor: ReFantazio, welches deshalb unerwartet kam, weil es trotz Atlus-Leaks verdeckt blieb.

Die Sache mit Starfield

Ein wenig Leere gehört zu einem neuen Planeten, nicht?

Bethesdas Riesenprojekt nahm nicht nur bei der Xbox Showcase eine Menge Raum ein, sondern auch in unseren Köpfen. Das Release ist mit dem 6. September 2023 nicht mehr allzu weit und wir müssen langsam wissen, wo wir dran sind, oder? Während ich bereits gesättigt bin, können auch Alex, Ben und Martin das Release zwar kaum erwarten, haben jedoch hier und da noch ein paar Fragezeichen. Werden die NPCs Löcher in uns starren, während sie uns mit spannenden Missionen durch die Galaxie beauftragen oder werden uns die Missionen doch eher ernüchtern, weil sie der Weite der Planeten nicht gerecht werden? Die gezeigten Welten sahen jedenfalls überzeugend aus. Jetzt muss nur noch der Spielspaß und die Balance zwischen Erkundung, Missionen und Schießereien stimmen.