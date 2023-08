In South Park: Snow Day! schwänzt ihr die Schule, um euch im Schnee zu suhlen

Na ganz so einfach ist es auch nicht, denn die Schule wird selbst in South Park: Snow Day! nicht zum Spaß geschwänzt. In diesem 4-Spieler-Koop kämpft ihr euch durch Schneelandschaften, um die Welt zu retten.

Mit diesem Vierertrupp ist nicht gut Schneeschieben

Schummelt euch mit Cartman, Stan, Kyle und Kenny, um den öden Schultag und genießt das humorvolle 3D-Abenteuer in Freiheit. Mit bis zu drei Freunden macht es dann gleich dreifach Spaß - hoffentlich. Herausfinden, wie lustig eure Reise durch die schneebedeckten Straßen von South Park wirklich wird, könnt ihr nächstes Jahr.

Noch ist ein genaues Release-Datum nicht bekannt. Das Spiel erscheint aber im Laufe des Jahres 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch. Der Titel wurde auf dem kürzlichen Showcase von THQ Nordic vorgestellt und wird von Question Games entwickelt.