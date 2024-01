Jodie Foster macht „True Detective“ wieder erstklassig

Wer an HBO denkt, stolpert zuerst unweigerlich über „Game of Thrones“ oder „The Last of Us“. Seit Jahrzehnten versorgt uns der US-Sender mit anspruchsvoller Serienkost, die regelmäßig globale Hypes lostritt und HBO Jahr für Jahr zu einem der erfolgreichsten Player der Award Season macht. Allein 2024 hagelte es schon wieder 31 Emmys für den New Yorker Sender.

Eines der zuletzt eher schwächelnden HBO-Zugpferde ist „True Detective“. Nachdem die brillante erste Season der Anthologie mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey zu einer der besten Crime-Staffeln aller Zeiten wurde, konnten die Staffeln 2 und 3 die Erwartungen dann nicht mehr erreichen. Season 3 wurde trotz Mahershala Ali sogar zum massiven Flop.

Jetzt meldet sich „True Detective“ mit neuem Konzept bei Sky und WOW zurück. Staffel 4 trägt mit „Night Country“ erstmals im Stil von „American Horror Story“ einen Untertitel, verlegt die Handlung ins verschneite Alaska und setzt voll und ganz auf Jodie Foster. Der Plan geht auf: Die ersten beiden Folgen der sechsteiligen Staffel bringen „True Detective“ wieder nach ganz oben. Definitiv die beste Season seit Staffel 1, ab sofort wöchentlich bei Sky und WOW.

Bei Netflix wird jedem noch so eifrigen Nörgler derweil mal wieder der Zahn gezogen, was die angeblich mangelnde Qualität deutscher Produktionen betrifft. Wenn die Freiheit à la Netflix da ist, kann Film- und Fernseh-Deutschland eben so einiges – zeigt jetzt auch „60 Minuten“

Das rasante Action-Drama von Oliver Kienle, der uns schon „Isi & Ossi“ bei Netflix servierte, ist quasi „Lola rennt“ als MMA-Klopper. So einfach und doch so genial! Emilio Sakraya mimt den austrainierten Octavio, der seine finanziellen Probleme mit nur einem Kampf aus der Welt schaffen könnte. Doch als ihm seine Ex direkt vor dem Fight damit droht, ihm das geteilte Sorgerecht für ihre Tochter zu entziehen, bleiben ihm nur 60 Minuten (clever), um einmal quer durch Berlin zu kommen. Das Problem: Zwei Berliner Gangster haben dick in Octavios Kampf investiert und würden bei einer Aufgabe alles verlieren. Also schicken sie ihre Gang los, um ihn zurückzuholen. Doch mit Octavio ist jetzt nicht gut Kirschen essen…

Und das echte Kino so? Das hat uns schon letzte Woche völlig überraschend, weil kaum beworben den neuen Scorsese zu Apple TV+ gebracht. Ab sofort könnt ihr „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio ohne Zusatzkosten beim Apple-Dienst streamen. Musste fix noch mal erwähnt sein. Disney+ bringt uns derweil den neuen Sci-Fi-Kracher „The Creator“ ins Abo. Versprochen wurde uns hier über Monate und zahlreiche, epische Trailer hinweg eine Space-Oper sondergleichen. Die Messlatte erreicht „The Creator“ zwar nicht, macht John David Washington die futuristische Suche nach einem Sinn aber trotzdem zu einem der besten Sci-Fi-Filme des Jahres. Im Kino floppte der Streifen leider – kommt bei Disney+ jetzt die Wende?

