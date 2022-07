Killing Floor 2 ab jetzt kostenlos bei Epic Games - und noch ein neues Gratis-Spiel

Ab heute gibt es gleich zwei neue Spiele kostenlos bei Epic Games, und zwar Killing Floor 2 und Ancient Enemy, die ihr euch jetzt eine Woche lang für eure Bibliothek sichern könnt.

Bei Killing Floor 2 handelt es sich um einen actionreichen Horror-Shooter von 2016. Darin begebt ihr euch im Koop mit einem blutdurstigen Team aus Freunden aufs europäische Festland. Dort fällt eine Horde brutaler Monster namens Zeds über das Land her, die von einem gierigen Konzern erschaffen wurden und außer Kontrolle geraten sind.

In einem Team von 6 oder 12 Leuten macht ihr den Viechern in einem ordentlichen Kugelhagel den gar aus. Wenn ihr also mit Freunden zocken wollt, sagt ihnen am besten auch Bescheid, dass der Titel gerade kostenlos ist!

In Killing Floor 2 geht es fiesen Klonen namens Zed mit einer Gruppe aus Freunden an den Kragen - und das jetzt für eine Woche gratis

Ansonsten gibt es auch noch das weniger bekannte Kartenspiel-RPG Ancient Enemy, das euch in strategische Card-Game-Kämpfe schickt. Das Spiel ist in einer düsteren Fantasy-Welt angesiedelt, in der die Bösen gesiegt und das Reich unterjocht haben. Jetzt gilt es also, sich mithilfe der Karten durch dieses unbarmherzige Szenario zu schlagen.

Ancient Enemy ist ein RPG-Kartenspiel, das in einer zerfallenden Welt spielt, in der die Mächte des Bösen bereits gesiegt haben. Vernichte entstellte Feinde mit einer Vielzahl von Zaubern und Fähigkeiten. Reisen Sie in eine vernarbte Wildnis und schöpfen Sie Kraft und Hoffnung aus der Landschaft, um den tödlichsten Feind von allen zu besiegen!