Konami startet mit dem Yu-Gi-Oh! Kartenspiel die diesjährige Spendenaktion zu Weihnachten

Vor acht Jahren fing die Spendenaktion mit Yu-Gi-Oh! in Deutschland an. Es geht darum, Lebensmittel in Konservendosen für einen guten Zweck in den offiziell teilnehmenden Läden zu spenden. Mittlerweile ist die Aktion zum europäischen Event mit hunderten teilnehmender "Official Tournament Stores" aus neun unterschiedlichen Ländern gewachsen. Konami erhofft sich, dieses Jahr die bisher größte Beteiligung erreichen zu können und im nächsten Monat knapp 10.000 Konservendosen zu spenden.

Vom 2. bis zum 18. Dezember 2022 veranstalten die teilnehmenden Geschäfte Turniere im Rahmen des Christmas Charity Events in Deutschland, Österreich, Belgien, Irland, den Niederlanden, Portugal, Spanien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.