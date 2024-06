Nintendo World Championships: NES Edition bringt die Partystimmung der 90er zurück

Speedruns und Rekorde faszinieren uns heute noch genau so sehr, wie in den 90ern, als Nintendo ganze Weltmeisterschaften zu dem Thema veranstaltete. Noch im Juli möchte das japanische Unternehmen nicht nur das kompetitiv-nostalgische Gefühl zurückbringen, sondern auch die zugehörigen NES-Spiele in neuer Form veröffentlichen. Das sind die Nintendo World Championships: NES Edition, eine besondere Kollektion von Spielen, die wir diese Woche über eine Stunde lang anspielen konnten. Das Ergebnis war erstaunlich einsteigerfreundlich und nicht so frustrierend, wie ein Speedrun vielleicht im ersten Moment klingt.

Das Geheimnis lag in kleinen Herausforderungen, die Nintendo über 13 NES-Spiele verteilt hat. Welche bei den digitalen Meisterschaften enthalten sind, seht ihr im obigen Video. Im Speedrun-Modus gab es über 150 Aufgaben. Die Bestzeit würde dann in einer globalen Liste festgehalten werden, brachte uns aber auch noch wichtige Münzen ein, die wiederum fürs Freischalten weiterer Level genutzt werden wollen. Münzen bräuchtet ihr allerdings auch, um das Profil aufzuhübschen. Zusätzlich gab es Abzeichen, mit denen wir unser Spielerprofil ebenfalls dekorieren konnten.

1 of 11 Attribution

Das Profil zusammenzubasteln macht echt Spaß, denn hier könnt ihr nicht nur mit Münzen freigespielte Avatare nutzen, sondern auch vorstellen, was euer Lieblingsspiel ist oder einen Hype-Tag mit "Mein Onkel arbeitet bei Nintendo" versehen. Witzig wird das besonders beim Überlebens- oder Party-Modus, denn hier werden eure Profile für Freunde oder Online-Kontakte sichtbar.

Wie stabil die Online-Verbindung ist, konnte ich natürlich noch nicht bezeugen, dafür sind wir in den Überlebensmodus gegen eine KI angetreten. Im Überlebensmodus kämpften wir uns in drei Runden durch drei unterschiedliche Aufgaben. Natürlich sind dabei jede Runde Spieler ausgeschieden, bis nur noch der Gewinner übrig blieb. Für Anfänger gab es die Silber-Liga, die Profis konnten sich gleich an Gold versuchen. Gold hat es ganz schön in sich, aber Silber ist erstaunlich einsteigerfreundlich. Mal sehen, ob das so bleibt, denn die Aufgaben möchte Nintendo nach Release wöchentlich wechseln. Ihr habt also nur eine begrenzte Zeit, um eure Bestzeit zu erreichen, die Weltrang landet.

Party mit Vollgas!

Zu guter Letzt blieb nur noch der Party-Modus, den wir mit sechs Personen ausprobierten. War mein erster Gedanke noch: "Ui, mein Bildschirm ist ja ganz schön klein!" Vergaß ich diese Unbequemlichkeit gleich, als mich die Partystimmung schnell packte. Bis zu acht Leute scheinen im Party-Modus mitmachen zu können, in dem eine Person zuerst eine Kette von Aufgaben wählen musste. Meist waren es vier Herausforderungen, bei denen Dauer und Schwierigkeit sich stark voneinander unterschieden, aber immer ersichtlich waren. Diese Ketten von Aufgaben könnt ihr übrigens nicht selbst kuratieren; sie werden immer vom Spiel vorgegeben. Sind aber, wie ich im Video aufzeige, trotz kleinerer Kritikpunkte insgesamt wirklich gelungen und machen vor allem richtig Spaß.

Am Ende bin ich vor allem erstaunt über die Zugänglichkeit für Anfänger. Auch wenn man Speedruns üben konnte, wenn man wollte und ein Gefühl von Wettbewerb in der Luft schwebte, bin ich mir spätestens nach dem Party-Modus sicher: Nintendo World Championships reiht sich bei Mario Party und Mario Kart ein und ist bereit, Freundschaften zu zerstören!

Nintendo World Championships: NES Edition erscheint am 18. Juli 2024 für Nintendo Switch.