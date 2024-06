Mehr Freiheit: Assassin’s Creed Shadow könnte das flexibelste Spiel der Serie werden

Ich sag's geradeheraus: Assassin's Creed Shadows ist seit langer Zeit mal wieder ein AC-Titel, auf den ich richtig Lust habe. Am liebsten würde ich jetzt sofort mit Yasuke und Naoe in die turbulente Sengoku-Zeit reisen. Und das, was Ubisoft uns außerhalb seines Showcase auf dem Summer Games Fest im Rahmen einer Präsentation gezeigt hat, verstärkt die Vorfreude immens. Von einem Ubisoft-Mitarbeiter wurden uns sogar alternative Szenarien zu den bereits bekannten vorgeführt. Beispielsweise, wie Yasuke sich bei dem Attentat von Lord Hayashi geschlagen hätte oder wie Naoe agiert, sobald sie nicht mehr vom Schatten der Nacht gedeckt wird.

Außerdem plauderte Narrative Director Brooke Davies ein wenig darüber, wie die Geschichte von Shadows entstanden ist, worauf das Team sein Hauptaugenmerk legte. Ihr selbst könnt das Material und weitere Antworten aus dem Interview im obigen Video sichten. Im gleichen Rahmen stellte uns Ubisoft auch Star Wars Outlaws vor, hier konnten wir bereits selbst spielen. Eindrücke dazu folgen in Kürze.

Detailverliebt und authentisch

Vor Ort beim Event standen eine Menge japanischer Waffen zu Ansicht, wie etwa ein Katana, das von Yasuke im Spiel verwendet wird oder das Kusarigama von Naoe. Zusätzlich zeigte uns ein Schmied, wie ein Kunai entsteht. Sogar die Samurai-Rüstung von Yasuke oder die Shinobi-Kleidung von Naoe konnten wir mustern. Doch die virtuelle Darstellung ist noch beeindruckender, denn was für einen Sprung Assassin's Creeds Grafik hinlegt, bemerke ich anhand der Materialien, die die Figuren sehr detailliert kleiden.

Als die alte Frau aus Fukuchiyama mit Yasuke spricht, kann man deutlich die Baumwoll- (es könnte auch Hanf sein) Fasern erkennen, die im harten Gegensatz zur in Teilen vergoldeten Metallrüstung Yasukes steht. Hier wird nicht nur der hohe Detailgrad der Grafik deutlich, sondern vor allem die große Status-Differenz zwischen den Figuren. ”Wir hatten das große Privileg, mit externen Historikern, Experten und Beratern, sowie Teams aus Ubisoft Osaka und Tokyo zusammenzuarbeiten. So konnten wir richtig tief in den Schauplatz, die Kultur und Epoche eintauchen. Damit wollten wir einen authentischen Rahmen mit der richtigen Stimmung für unsere fiktive Geschichte stellen”, erklärte Davies hierzu.

Assassin's Creed Shadows - Screenshots aus L.A. 1 of 14 Attribution

Ein Assassin's Creed in Japan war schon lange fällig, die Erwartungen sind dementsprechend groß. Es tut gut zu sehen, dass das Team in vielerlei Hinsicht gewissenhaft damit umgeht. Eine weitere Mechanik, auf die ich mich zum Beispiel ebenfalls freue, wären die dynamischen Wetter- und Jahreszeitenbedingungen. Zudem bin ich gespannt, an welcher Stelle ich lieber Yasuke spiele, denn Naoes vorsichtiges Vorgehen hat mich schon sehr in den Bann gezogen. Aber so richtig überzeugen muss mich noch das Gefühl beim Spielen. Und das kann ich kaum abwarten!

Assassin‘s Creed Shadows erscheint am 15. November 2024 fürXbox Series X|S, PlayStation 5, Ubisoft+, Amazon Luna und PC. Ich erhoffe mir eine Demo-Version auf der Gamescom, mit der wir uns ein schärferes Bild vom Titel machen können. Wie sieht's bei euch aus? Hat euch das gezeigte Gameplay schon überzeugt, oder wartet ihr noch ab?