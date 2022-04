Kräftig und kompakt: Corsair stellt neuen DDR5-Speicher vor

Corsair hat einen neuen RAM-Speicher im Gepäck. Mit dem Vengeance DDR5 SODIMM will der Hersteller neue Maßstäbe im Gaming-Bereich setzen.

Starker Speicher für kleine Computer

Besonders in leistungsstarken Laptops und kleinen PCs sollen die 4.800 MHz schnellen Einheiten mit ihrem kleinen Formfaktor für einen großen Speicher von bis zu 64 GB - also 32 GB pro RAM-Riegel.

Durch die DDR5-Technologie ermöglicht es der CPU besonders schnell auf die Daten des Moduls zuzugreifen. Das sorgt für kürzere Ladezeiten und ermöglicht dem Laptop noch mehr Aufgaben gleichzeitig durchzuführen.

Auch die Installation und Einrichtung sollen leicht von der Hand gehen. Wer sich also nicht direkt einen teuren Laptop mit DDR5-RAM kaufen will, kann also auch einfach mit einem Schraubendreher upgraden.

Und was ist der letzte Preis? Corsair nimmt für zwei 32er-Riegel 564,99 Euro. Die Lieferung ist gratis.