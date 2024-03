Was Lego Fortnite jetzt verkauft ist absurd und logisch zugleich

Lego ist nicht gerade für seine günstigen Preise bekannt und Fortnite nicht dafür, dass es mit Kooperationen spart. Die Gelegenheit ist perfekt, denn jetzt bringt Lego Fortnite die ersten digitalen Baustein-Pakete für Echtgeld heraus.

Burger, Burgen und eine Beach-Oase

Ja, richtig gehört, mit der richtigen Menge an V-Bucks könnt ihr eure Baustein-Sammlung in Lego Fortnite ab Patch V.29.00 aufstocken. Jeder Bausatz beinhaltet vorgefertigte Häuser und Dekorationen. Habt ihr ein Set gekauft, könnt ihr die Inhalte laut Epic Games in eurer eigenen Welt sowie in bis zu acht Welten von euren Freunden pro Woche verwenden.

Und was könnt ihr jetzt kaufen und vor allem für wie viel Geld? Glücklicherweise sind die Lego-Sets in Lego Fortnite deutlich günstiger als die echten Baustein-Sets. So kostet das Strandpromenade-Paket mit sieben Bauplänen, schicken Strandhütten aus Holz und 44 Dekorationsgegenständen, wie Sandburgen und Strandmöbeln, 1.900 V-Bucks. Auch Surfbretter, die ihr in den Sand stecken könnt, soll es geben.

Die Löwenritterburg könnt ihr auch bald in Lego Fortnite aufstellen.

Mehr zu Fortnite:

Fortnite taucht in die griechische Mythologie ein und macht den Olymp zur Karte

Fortnite baut Lego-Kooperation aus: Diese 2 neuen Modi kannst du jetzt spielen

Disney mischt ab sofort im Fortnite-Universum mit und kauft Anteile von Epic Games

Im Durrr-Burger-Paket für 2.000 V-Bucks gibt es gleich drei Baupläne sowie 41 weitere Gegenstände passend zum Restaurant-Thema. Besonders schwer im Geldbeutel liegt das "Burg der Löwenritter"-Set, das ja auch im realen Leben ein halbes Vermögen wert ist. In Lego Fortnite zahlt ihr hier nur 2.500 V-Bucks und erhaltet dafür zehn Bauten und ganze 64 Deko-Items. Von der Burgmauer bis zum mittelalterlichen Marktplatz seid ihr bestens für alle Kreuzzüge ausgestattet.

Nicht alle Kits erscheinen zur selben Zeit. So kamen das Strand-Kit und der Burgerladen am 10. März in den Lego-Fortnite-Shop, die Löwenritterburg folgt etwas später, am 17. März 2024. Ganze zehn Outfits, wie Marshmello, Spinnenritter, Hime, Strandbomber oder die Farbenagentin bekommen außerdem einen Lego-Stil.

Könnt ihr euch vorstellen Geld für digitale Lego-Sets auszugeben, die ihr dann in dem Survival-Spiel nutzen könnt?