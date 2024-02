Disney mischt ab sofort im Fortnite-Universum mit und kauft Anteile von Epic Games

Da wird ja sogar Dagobert Duck ganz blass vor Neid. Disney kauft Anteile von Epic Games im Wert von 1,5 Milliarden Dollar und stößt damit eine mehrjährige Partnerschaft an. Dadurch möchte Disney dazu beitragen, ein "expansives und offenes Spiele- und Unterhaltungsuniversum in Verbindung mit Fortnite" zu schaffen.

Das Phänomen Fortnite geht den nächsten Schritt

Und exakt das, woran ihr gerade denkt, wird passieren. Laut Gameswirtschaft wird Disney in Zukunft "eine Vielzahl von Möglichkeiten geben, Inhalte, Charaktere und Geschichten" aus Disneys Franchises zu spielen, zu sehen und im Shop zu kaufen. Dabei soll es definitiv Inhalte von Disney, Pixar, Marvel sowie aus Star Wars und Avatar geben.

Eine Konzeptgrafik begleitet die Ankündigung von Disney und zeigt eine Art digitalen Vergnügungspark in Fortnite, mit vielen verschiedenen thematisch aufgemotzten Inseln. Wir sehen eine Star-Wars-Insel, einen Disney+-Bereich, eine eher düstere Cyberpunk-Welt und vieles mehr. Disney richtet sich ja schon lange nicht mehr nur an das junge Publikum und kann auch erwachsene Gamer mit einigen Filmen und Serien begeistern.

Die Zukunft von Fortnite? Disney will für mehr Inhalte sorgen.

Auch Tim Sweeney, CEO von Epic Games, äußert sich zu dieser neuen Partnerschaft. "Disney war eines der ersten Unternehmen, das an das Potenzial der Zusammenführung ihrer und unserer Welten in Fortnite geglaubt hat. Jetzt arbeiten wir gemeinsam an etwas völlig Neuem, um ein beständiges, offenes und interoperables Ökosystem aufzubauen, das die Disney- und Fortnite-Communities zusammenbringt."

Es ist ein weiterer Schritt, mit dem Fortnite über seine Rolle als reines Videospiel hinauswächst und zu einem medienkulturellen Dreh- und Angelpunkt wird. Welches Disney-Franchise würdet ihr gerne in Fortnite sehen? Oder gleich eine Serie zu Fortnite? Und was könnten Disney und Epic Games sonst noch aushecken, damit nicht bloß ein Haufen neuer Skins entsteht?