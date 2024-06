Lego Horizon Adventures: Nintendo Direct zeigt neuen Trailer

Auf der Nintendo Direct konntet ihr noch mehr Video-Material zu Lego Horizon Adventures sehen. Der Titel erscheint noch in diesem Jahr für PS5, PC und Nintendo Switch.

Lego Horizon Adventures zeigt sich von allen Seiten

In Lego Horizon Adventures könnt ihr eine Basis bauen und im Koop durch die Lego-Welt streifen. Passende Outfits für die Charaktere gibt es ebenfalls. Ihr habt also viele Freiheiten in diesem neuen Abenteuer.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der Trailer zeigt die vielen Biome. Ein verschneites Gebiet, einen Dschungel und Höhlen und gibt obendrein auch noch Beispiele für die Basis. Ihr könnt auch erste Kostüme sehen, bei denen Aloy beispielsweise als Karotte verkleidet ist - passt ja auch zu ihren Haaren.

Ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht. Jedoch heißt es am Ende des Trailers, dass Lego Horizon Adventures in den "Ferien 2024" erscheint. Dies deutet auf einen Release zur Weihnachtszeit hin.