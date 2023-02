Lego Indiana Jones 2: Alle Cheats und ihre Wirkung

Weiter geht es mit den Abenteuern von Indy in Lego Indiana Jones 2. Neue Abenteuer erwarten euch und auch neue Cheat Codes sind mit an Bord, mit denen ihr wieder Dinge freischaltet!

Was ihr alles mit den Cheats in Lego Indiana Jones 2 freischalten könnt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Lego Indiana Jones 2?

Um die Cheat Codes in Lego Indiana Jones 2 eingeben zu können, müsst ihr beim Spielen das Pause-Menü aufrufen.

Dort geht ihr in das Extras-Menü und wählt die Option für die Eingabe von Cheats aus. Gebt anschließend einen der untenstehenden Codes ein und bestätigt eure Eingabe.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Indiana Jones 2?

Durch die Cheat Codes in Lego Indiana Jones 2 könnt ihr neben Extras auch verschiedene Fahrzeuge und Charaktere freischalten. Folgende Codes gibt es:

Extras

Cheat Effekt UU3VSC Beep Beep EGSM5B Steinchenmagnet Y9TE98 Verkleidungen SNXC2F Schnelles Bauen XYAN83 Schnelles Graben 3Z7PJX Schnelles Reparieren TUXNZF Furchtlose Charaktere 6JBB65 Unverwundbarkeit TY9P4U Charaktere frieren SZFAAE Poo-Geld U38VJP Steinchen-Multiplikator x2 PEHHPZ Steinchen-Multiplikator x3 UXGTB3 Steinchen-Multiplikator x4 XWJ5EY Steinchen-Multiplikator x6 S5UZCP Steinchen-Multiplikator x8 V7JYBU Steinchen-Multiplikator x10 FQGPYH Silhouetten 2U7YCV Schlangenpeitsche

Fahrzeuge

Cheat Effekt PXT4UP Aliens 7VLKAF Doppeldecker YLG2TN Hot Rod BC5PTY Rolls-Royce Phantom RM3E84 Stunt-Flugzeug

Charaktere