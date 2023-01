LG enthüllt 45 Zoll großes OLED-Display für Gamer: Ultrawide, 240 Hz und mehr

Auf der CES 2023 hat LG ein neues Display für Gamer vorgestellt. Das Monster von einem Ultrawide-Bildschirm besitzt ein OLED-Display und ist 45 oder 27 Zoll groß.

Ein Biest für große Schreibtische oder lieber einen Ultrawide-Zwerg?

LG sorgt sich im neuen Jahr um Gamer mit hohen Ansprüchen. Ultrawide, verschiedene Größen, OLED und vieles mehr machen Spielern den kommenden Bildschirm-Display schmackhaft. Ausgehend vom Produktbild können wir davon ausgehen, dass dieses Monitor-Display curved sein wird. Dabei schafft es LGs neues Produkt bis zu 240 Hz und hat dabei nur eine Verzögerung von 0,03 Sekunden.

Hier seht ihr das 45 Zoll große Ultrawide-Display von LG.

Für lebendige und scharfe Bilder sorgen die selbstemittierenden OLED-Pixel. Zusätzlich zum tiefen Schwarz sorgt die Technologie außerdem für weniger Lichtreflexionen auf dem Bildschirm und geben weniger Blaulicht ab.

Noch in diesem Monat beginnt LG mit der Produktion der beiden Displays. Der Größenunterschied zwischen dem 27-Zoll-Modell und dem 45-Zoll-Riesen könnte größer kaum sein.

"Der Gaming-OLED von LG Display ist die ultimative Display-Lösung für Gamer in Bezug auf Bildqualität, Reaktionszeit und Augenkomfort", sagt Tai-jong Lee, Head of Solution Customer Experience bei LG Display und sagt, dass LG sein Angebot an Gaming-OLED-Panels weiter ausbauen wird.