Lords of the Fallen: Fortsetzung soll 2026 exklusiv auf Epic Games kommen

Lords of the Fallen 2 soll 2026 erscheinen. Der Titel soll dann exklusiv für PC auf Epic Games erscheinen. Doch auch auf PlayStation 5 und Xbox Series S und X wird die Fortsetzung erscheinen.

Lords of the Fallen 2 wird Epic-exklusiv

Die polnische Website Bankier teilte die Ankündigung. Zum Spiel selbst ist allerdings nur wenig bekannt. Bei CI Games ist der zweite Teil unter dem Codename "Project 3" bekannt.

Lords of the Fallen wurde von Deck13 entwickelt und stammt somit aus der Feder - oder Tastatur? - eines deutschen Studios. Am 28. Oktober 2014 erschien das Action-Rollenspiel, in dem ihr jede Menge knackige Kämpfe bestreiten könnt.

Auf Steam wurde der Titel mit 61 Prozent positiver Wertungen während der gesamten Laufzeit bewertet. Die kürzlichen Rezensionen sind etwas besser - hier schafft es Lord of the Fallen auf 76 Prozent.

Aktuell könnt ihr den Titel im Xbox Game Pass spielen.