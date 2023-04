Mai-Rabatte für PS5 und PS4: Die besten Angebote aus dem PlayStation Store.

Abseits der Golden Week gibt es auch die neuen Mai-Rabatte im PlayStation Store.

Diese laufen ebenfalls bis zum 11. Mai 2023 um 0:59 Uhr und bescheren euch noch einige zusätzliche Rabatte für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Hier picken wir auch einige gute Angebote für euch heraus…

Wenn ihr ein wenig Retro-Feeling haben möchtet, bekommt ihr das einerseits für 2,99 Euro in 8-Bit Armies, das an Strategieklassiker wie Command & Conquer erinnert. Andererseits liefert euch Broforce für den gleichen Preis jede Menge Action. Es liegt an euch, die Welt vor dem Bösen zu retten! 2,99 Euro kostet euch außerdem Bridge Constructor Portal. Hier erlebt ihr Valves Portal-Franchise auf eine ganz andere Rätsel-Art, als ihr es aus den beiden Portal-Spielen kennt. Schnell unterwegs seid ihr hingegen im Kart-Racer Garfield Kart: Furious Racing. Für ebenfalls 2,99 Euro liefert der euch ein familienfreundliches Rennvergnügen mit dem Lasagne liebenden Kater.

8-Bit Armies bietet klassische Echtzeitstrategie.

Taktik-Experten sind wiederum in Shadow Tactics: Baldes of the Shogun gefragt. Für 3,99 Euro schleicht ihr euch durchs Japan der Edo-Periode und wer auch nur ein Fünkchen Interesse an dem Genre hat, sollte es nicht verpassen. Ähnliches gilt für Shooter-Fans und die Kampagne von Titanfall 2. Für 4,39 Euro gehört die in jede gute Shooter-Bibliothek, falls ihr das Spiel noch nicht habt. Zehn Cent mehr, also 4,49 Euro, kostet euch wiederum der PC Building Simulator. Ja, richtig gelesen, ihr könnt auf eurer PlayStation virtuelle PCs zusammenbauen. Verrückte Welt.

Titanfalls 2 sollten Shooter-Fans nicht verpassen.

Auf Expeditionen rund um die Welt geht ihr in Curious Expedition, das euch 5,24 Euro kostet (4,49 Euro mit PS Plus). Und das immer und immer wieder, denn es warten jede Menge Schätze auf euch. In eine ganz andere Richtung strebt ihr mit Mars Horizon. Nehmt für 5,93 Euro am Wettlauf in den Weltraum teil und erreicht als erster mit der Marslandung das ultimative Ziel des Spiels. Nebenbei könnt ihr auch noch etwas lernen. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie es ist, eine Biene zu sein, dann schaut euch mal den Bee Simulator an. Für 5,99 Euro summt ihr fröhlich durch die Spielwelt und tut das, was Bienen so tun, also Pollen sammeln und es mit Wespen aufnehmen, um nur zwei Dinge zu nennen.