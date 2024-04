Lords of the Fallen: Update 1.5 bringt dir jetzt neue Modifikatoren fürs Gameplay!

Das neue Update 1.5 für Lords of the Fallen ist da und mit "Master of Fate", so der Name des Updates, liefert Hexworks den nach eigenen Angaben "finalen Meilenstein" der Post-Launch-Roadmap.

Unter anderem habt ihr nun die Möglichkeit, euer Spielerlebnis anhand verschiedener Gameplay-Modifikatoren anzupassen.

Nach euren Wünschen

Es gibt demnach sieben verschiedene Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Somit macht ihr das Spiel zum Beispiel einfacher oder schwerer.

Ebenso könnt ihr Gegnerspawns und Loot Drops vom Zufallen bestimmen lassen und einen Permadeath-Modus aktivieren.

"Master of Fate schließt eine wöchentliche Reihe neuer Inhalte und Quality-of-Life-Verbesserungen für Lords of the Fallen ab, die das Spielerlebnis erheblich verbessert haben", heißt es.

Die Highlights fasst man wie folgt zusammen:

Significant performance, optimisation and stability improvements

Rigorous difficulty balancing including mob density reduction & nerfed ranged attacks

Split PvP and PvE game balancing

Online multiplayer enhancements for improved matchmaking and connection stability

New questlines including Season of the Bleak, Trial of the Three Spirits, and Way of the Bucket

New armour and weapon sets

Additional secret boss weapon abilities

Improved boss encounters with additional movesets & new AI

12 new spells including the arena-devastating Immolation

New grievous strikes: each weapon family now features two unique finishers: one for single-handed wielding and another for two-handed two-handed wielding

Three new projectiles: Blood Vomit, Explosive Mines, and Frost Worms

QOL updates including: Inventory expansion, appearance reset, storage functionality & gamepad rebinding

"Wir möchten uns bei den vielen Spielern bedanken, die sich seit dem Start vor sechs Monaten auf die Reise nach Mournstead begeben haben; ihr Glaube an unsere Vision war eine echte Triebkraft für uns", sagt Saul Gascon, Executive Producer and Head of Studio.

"Als Reaktion auf ihre Unterstützung für das Spiel haben wir den Zeitraum des Live-Supports für Lords of the Fallen mit einer ehrgeizigen Roadmap für die Zeit nach der Markteinführung erweitert. Diese bestand aus vier bedeutenden Inhaltsupdates sowie zahlreichen kleineren Veröffentlichungen, die tonnenweise neue Inhalte und wichtige Performance- und Stabilitätsverbesserungen enthielten. Das Erreichen von Version 1.5 mit dem Master-of-Fate-Update und seinem wirklich bahnbrechenden Modifikatorensystem markiert den Abschluss dieser Roadmap und zeigt Lords of the Fallen in seinem besten Zustand."