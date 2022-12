Mario Kart 8 Deluxe: Fahrhilfe ausschalten - So wird’s gemacht.

Wenn ihr Mario Kart 8 Deluxe spielt, habt ihr euch womöglich auch schon hier und da über die Steuerung gewundert. Hier und da fühlt es sich so an, als würdet ihr euch wie von Geisterhand bewegen.

Das liegt an den Fahrhilfen, die es in Mario Kart 8 Deluxe gibt. Die sollen Einsteigerinnen und Einsteigern oder weniger erfahrenen Spielerinnen und Spielern unter die Arme greifen, können aber echte Mario-Kart-Expertinnen und -Experten mitunter nerven.

Direkt in den Spieloptionen gibt es keine offensichtliche Möglichkeit, das zu deaktivieren, aber es ist möglich! Unser Guide zeigt euch, wie es geht!

Wie schalte ich die Schlau-Steuerung in Mario Kart 8 Deluxe aus?

Was ist die Schlau-Steuerung in Mario Kart 8 Deluxe? Kurz gesagt: Sie sorgt dafür, dass ihr nicht von der Strecke fliegt. Kommt ihr zu nah an Wände oder an Schluchten heran, greift die Schlau-Steuerung ein und lenkt euer Kart so, dass ihr in der Spur bleibt.

Ihr müsst im Grunde nichts tun und werdet nicht über den Streckenrand hinaus in den Abgrund stürzen. Der Schwierigkeitsgrad wird somit zwar reduziert, aber manchmal greift die Schlau-Steuerung eben auch, wenn ihr etwa Abkürzungen nehmen möchtet. Wieder andere möchten nicht, dass das Spiel in ihre Bewegungen eingreift.

So deaktiviert ihr die Schlau-Steuerung in Mario Kart 8 Deluxe:

Möglichkeit 1: Ihr könnt das vor dem Start eures Rennens bei der Charakterauswahl tun. Entscheidet euch für einen Charakter und anschließend geht es daran, das Fahrzeug und andere Teile auszuwählen. Hier könnt ihr Plus oder Minus drücken und habt dann die Möglichkeit zur Deaktivierung der Schlau-Steuerung über die L-Taste .

. Möglichkeit 2: Ihr könnt die Funktion im Rennen deaktivieren. Drückt die Plus-Taste, um das Rennen zu pausieren, und dann ebenfalls die R-Taste, um die Schlau-Steuerung auszuschalten. Bequem in Offline-Rennen, aber bedenkt, dass sich Online-Rennen natürlich nicht pausieren lassen!

Ihr könnt die Hilfen vor einem Offline-Rennen deaktiveren.

Wie schalte ich die Autobeschleunigung in Mario Kart 8 Deluxe aus?

Die Autobeschleunigung in Mario Kart 8 Deluxe ist standardmäßig deaktiviert. Ihr könnt sie aber jederzeit anschalten. Geht dazu wie folgt vor:

Möglichkeit 1: Macht es erneut vor dem Rennstart bei der Charakterauswahl, sobald ihr das Fahrzeug auswählen müsst. Drückt Plus oder Minus und mithilfe der R-Taste könnt ihr die Autobeschleunigung an- oder ausschalten.

könnt ihr die Autobeschleunigung an- oder ausschalten. Möglichkeit 2: Auch während des Rennens ist es möglich, die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drückt die Plus-Taste, gefolgt von R, um die Autobeschleunigung an- oder abzuschalten. Bedenkt auch hier, dass sich Online-Rennen nicht pausieren lassen.

Auch vor Online-Rennen ist die Deaktivierung möglich.

Wie schalte ich die Bewegungssteuerung in Mario Kart 8 Deluxe aus?

Die Vorgehensweise zur Deaktivierung oder Aktivierung der Bewegungssteuerung in Mario Kart 8 Deluxe unterscheidet sich nicht groß von den anderen Optionen. Mithilfe der Bewegungssteuerung könnt ihr euer Kart durch Bewegungen des Controllers kontrollieren.

Möglichkeit 1: Erneut klickt ihr bei der Auswahl des Fahrzeugs vor dem Rennen auf die Plus- oder Minus-Taste. Nun betätigt ihr Y , um die Bewegungssteuerung an- oder auszuschalten.

, um die Bewegungssteuerung an- oder auszuschalten. Möglichkeit 2: Auch während eines Rennens könnt ihr erneut die Bewegungssteuerung aktivieren oder deaktivieren, indem ihr die Plus-Taste und dann Y drückt. Aber wie bei den anderen Optionen wird das Spielgeschehen währenddessen nicht pausiert, wenn ihr ein Online-Rennen fahrt.

Auch während eines Rennens ist die Deaktivierung möglich, online wird das Rennen dabei aber natürlich nicht deaktiviert.

