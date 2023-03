Mars Horizon 2: The Search for Life angekündigt - Wann hebt ihr ab?

Weltraum-Enthusiasten erwartet demnächst eine neue Mission.

Entwickler Auroch Digital und Publisher Secret Mode haben Mars Horizon 2: The Search for Life angekündigt. Das Spiel wird im Jahr 2024 auf PC erscheinen und bietet euch die Möglichkeit, eine ganz neue Geschichte des Weltraumrennens zu schreiben.

Sucht nach außerirdischem Spiel

In Mars Horizon 2: The Search for Life übernehmt ihr wieder die Kontrolle über eine vollständig anpassbare Raumfahrtbehörde. Der nächste Schritt besteht darin, den Mars zu erreichen, aber das ist erst der Anfang.

Spielerinnen und Spieler werden in den entlegensten Teilen des Sonnensystems auf die Suche nach Beweisen für außerirdisches Leben gehen. Im Wettlauf gegen rivalisierende Agenturen versucht ihr, Entdeckungen zu machen, indem ihr etablierte wissenschaftliche Methoden in Verbindung mit modernen und zukünftigen Technologien nutzt, um außerirdische Biosignaturen zu suchen, zu bergen und zu analysieren.

Gleichzeitig könnt ihr eure eigenen Entscheidungen treffen und euren eigenen Weg finden, um das ultimative Ziel zu erreichen.

Einen ersten Trailer seht ihr nachfolgend: