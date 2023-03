Mega-März im PlayStation Store: Die besten Angebote für PS5 und PS4.

Der März ist da und mit ihm beginnt der Mega-März im PlayStation Store.

Es gibt wieder eine Menge Rabatte für PlayStation 5 und PlayStation 4, mit denen ihr euch einige Spiele zum günstigeren Preis sichern könnt.

Bis zum 16. März 2023 um 0:59 läuft diese Aktion, bei der ihr alle Angebote hier im Überblick sehen könnt. Nachfolgend sammeln wir aber ausgewählte und lohnenswerte Rabatte für euch.

Und wir fangen günstig an. Aber nicht einfach. Denn in Darkest Dungeon (2,19 Euro) müsst ihr nicht nur auf die Gesundheit eurer Leute achten, sondern auch auf ihren Stress, ihre Angst und andere Faktoren. Gut aufpassen. Wenn ihr stattdessen lieber ballert, lohnt sich ein Blick auf die nächsten beiden Titel. Sowohl Shadow Warrior (2,99 Euro) als auch Bulletstorm (3,99 Euro) nehmen sich selbst nicht so ernst, bieten aber jeweils brachiale Shooter-Action. Wer Shooter mag und sie bisher nicht gespielt hat, sollte das für den Preis tun.

Lust auf ballern? Shadow Warrior ist genau richtig.

Weiter geht’s im Programm mit Star Wars Jedi: Fallen Order (4,99 Euro). Bevor die Fortsetzung im April erscheint, solltet ihr euch eines der besten Star-Wars-Spiele der vergangenen Jahre nicht entgehen lassen. Wenn ihr stattdessen eher Retro-Rennspiele bevorzugt, lohnt es sich, Hotshot Racing (4,99 Euro) ins Auge zu fassen. Das Arcade-Rennspiel bietet nicht nur Retro-Gameplay, sondern auch -Grafik. In eine ganz andere Richtung geht Blacksad: Under the Skin (5,99 Euro). Ihr übernehmt die Rolle von Privatdetektiv John Blacksad und ermittelt im Fall eines verschwundenen Boxers.

In Blacksad ermittelt ihr als Privatdetektiv.

Eine Alternative dazu ist das rundenbasierte Taktikspiel Valkyria Chronicles Remastered (5,99 Euro). Hier landet ihr mitten in einem Krieg und müsst die Invasoren zurückschlagen. Kämpferisch geht es auch in Asterix & Obelix XXL3: Der Kristall-Hinkelstein (9,99 Euro) zur Sache. Mit den beiden namensgebenden Helden verprügelt ihr jede Menge Römer, alleine oder gemeinsam. Eure euch zugewiesene Seele wird euch in Death's Door (9,99 Euro) gestohlen. Nun macht ihr euch auf den Weg, um sie zurückzuholen. Wenn das nichts für euch ist, dann vielleicht The Eternal Cylinder (9,99 Euro). Hier werdet ihr mit einem gigantischen, rollenden Zylinder konfrontiert, der alles plattwalzt. Und ihr müsst ihn aufhalten.