Mehr AAA-Titel von CD Projekt? Entwickler will häufiger große Spiele veröffentlichen

CD Projekt Red will mehr große Spiele veröffentlichen. Zählt das Studio keine Erweiterungen, sondern nur ihre Titel, kommen bisher nicht allzu viele große Spiele zusammen.

Mehr große Spiele von CD Projekt gefällig?

Da hätten wir The Witcher aus dem Jahr 2007, The Witcher 2: Assassins of Kings von 2011, The Witcher 3: Wild Hunt von 2015 und Cyberpunk 2077 aus dem Jahr 2020.

In einer Telefonkonferenz wurde CD Projekt Red auf den eher "klumpigen" Veröffentlichungszeitplan angesprochen. Gefragt wurde hier, ob sich das Studio künftig auf mehr als ein großes Spiel gleichzeitig konzentrieren werde.

"Wir haben bereits an zwei Projekten gleichzeitig gearbeitet, als wir an Phantom Liberty gearbeitet haben, denn das war ein Projekt von der Größe eines Spiels, an dem fast 300 Leute gearbeitet haben, und zur gleichen Zeit haben wir bereits an Polaris gearbeitet, wir haben also Erfahrung mit der Arbeit an mehr als einem Projekt", sagt CEO Michał Nowakowski.

"Und wir arbeiten derzeit auch an mehr als einem Projekt. Es gibt Cyberpunk 2, das in Boston entwickelt wird, es gibt Polaris, das hauptsächlich hier in Europa entwickelt wird, und natürlich haben wir andere Projekte, mit anderen Teams wie Project Sirius", so Nowakowski weiter.

Durch den Finanzbericht wissen wir derzeit sogar, wie viele Mitarbeiter genau an welchem Projekt arbeiten. An The Witcher 4 arbeiten 407 Leute, Orion beschäftigt derzeit 56 Mitarbeiter, an Sirius arbeiten 39 Entwickler und 20 sind an Hadar dran.