Mit Kolinski-Merch und Hercule Poirot in die TARDIS

Ein wenig merkt man ja schon, dass das Jahr 2023 seinem hart erkämpften Ende entgegenfiebert. Nach all den Strapazen der Hollywood-Streiks, dem „Scream“-Ausstieg von Jenna Ortega und Disneys kalkulierter Selbstzerstörung in den letzten Monaten hat sich das Film- und Serienjahr aber auch dringend mal eine Pause verdient. Auch wenn das für uns Fans bedeutet, dass wir ungefähr Anfang bis Mitte 2024 erstmal deutlich weniger neue Titel erwarten dürfen.

Bevor im Dezember noch mal das eine oder andere Giga-Highlight bei Netflix und Co wartet – freut euch auf Zack Snyders „Rebel Moon“ und die brandneue Serienadaption von „Percy Jackson“ – hat aber auch die aktuelle Streaming-Woche noch die eine oder andere Perle im Gepäck. So beispielsweise bei Paramount+: Mit „Eine Billion Dollar“ hat es endlich ein Eschbach-Klassiker in die Oberliga des deutschsprachigen Films geschafft. Warum es mehr als 20 Jahre gedauert hat, um eines der wegweisenden Werke von Andreas Eschbach anspruchsvoll zu verfilmen, muss man nicht verstehen. Ich sagte anspruchsvoll, nicht auf ProSieben-Niveau.

Zwar hat auch „Eine Billion Dollar“ so seine Ecken und Kanten – speziell in den teils typisch deutschen, hakeligen Dialogen – weiß die Miniserie aber definitiv zu überzeugen. Allein das italienische Setting und die Schauspielleistungen machen die Eschbach-Adaption schon zu einem kleinen Juwel im deutschsprachigen Exklusivangebot von Paramount+.

Noch deutscher wird’s diese Woche bei Prime Video: Nach zwei überragend fremdgeschämten Staffeln kehrt die Kolinski-Crew von „Die Discounter“ mit einer neuen Season zurück. In Staffel 3 sind Filialleiter Thorsten und seine Mitarbeiter noch näher am Kiez: Um seinen Job nicht zu verlieren, musste er zusagen, die Crack-Filiale in Hamburg-Billstedt zu übernehmen. Bedeutet: noch weniger Umsatz und noch mehr Stress für Teilzeit-Cop Jonas.

Und jetzt zur wahrscheinlich größten Hassliebe des Monats: Mit Staffel 5 bringt Noah Hawley endlich seinen Serienhit „Fargo“ zurück. In der neuen Season verheddern sich Stars wie Juno Temple, Jon Hamm und „Stranger Things“-Entdeckung Joe Keery in einer schrägen Wildwest-Story, die serientypisch voller Geheimnisse, Twists und Turns steckt. Das große Aber: Staffel 5 von „Fargo“ erscheint exklusiv bei MagentaTV. Viel Spaß an alle 10 Abonnenten, berichtet dann mal bitte.

Und die Filmwelt so? Die lässt sich diese Woche den mächtigsten Schnorres in der Geschichte der Whodunit-Krimis stehen. Die Rede ist natürlich von Hercule Poirot, Agatha Christies legendärer Schnüffler mit dem kernigen Zwirbelbart, den Kenneth Branagh vor einigen Jahren erfolgreich via „Mord im Orient Express“ rebootet hat. Nachdem sein zweiter Fall mit „Tod auf dem Nil“ eher mäßig zu überzeugen wusste, hat sich der Regisseur und Hauptdarsteller für Teil 3 der Reihe etwas Besonderes überlegt. „A Haunting in Venice“ ist zwar wieder klassische Whodunit-Crime-Unterhaltung, driftet der Venedig-Besuch aber auch immer wieder in Horror-Gefilde ab. Die Verdächtigen diesmal: Jamie Dornan, Riccardo Scamarcio und Camille Cottin – jetzt bei Disney+. Apropos Horror, verrückte Geschichte zum Schluss: Noch bevor der skandinavische Genrehit „Speak No Evil“ in den deutschen Kinos erscheint, bringt Paramount+ den Film schon jetzt ins Abo. Wer also ein Abo hat – bekommt ihr aktuell immer noch kostenfrei zu jedem Sky-Deal dazu – sollte da dringend mal vorbeischauen.

