Mixtape mischt Musik, Erinnerungen und das Reiten von Dinos im Sonnenuntergang

Vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz besitzt diese Playlist alle wichtigen Songs aus dem Leben dieser drei Jugendlichen. Ihre Erinnerungen erlebt ihr mit jedem Lied in Mixtape, einem neuen Story-Spiel, das auf dem Xbox Showcase gezeigt wurde.

Mixtape bringt Gefühle hoch

Mixtape lässt sich laut Xbox "von klassischen Coming-of-Age-Filmen inspirieren und bringt nostalgische Ziellosigkeit, Unfug, Musik, die Höhen und Tiefen der Pubertät und die bittersüßen Gefühle, die durch Wachstum, Veränderung und das Weiterziehen entstehen, zusammen."

Die Musik stammt von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und anderen Künstlern. Im Trailer seht ihr die drei Protagonisten skaten, feiern und mit dem Gesetz und ihren Gefühlen kämpfen, während diese sich auf den Weg auf eine letzte gemeinsame Party begeben.