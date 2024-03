The Crew Motorfest erscheint in wenigen Wochen auf Steam

The Crew Motorfest wandert nächsten Monat auf eine neue Plattform. Das Open-World-Rennspiel von Ubisoft, bei dem ihr über Hawaii heizen könnt, erscheint im April auf Steam.

Feiert die Autokultur bald auch auf Steam

Auf Steam ist bereits eine eigene Seite für The Crew Motorfest vorhanden und auch das Datum steht bereits fest. Am 18. April könnt ihr den Titel kaufen oder kostenlos ausprobieren. Valve bietet interessierten Spielern die Möglichkeit, The Crew Motorfest fünf Stunden lang ganz ohne Kosten zu zocken.

"Erlebe das Beste, was die Automobilkultur zu bieten hat. Nimm an spannenden Rennen teil, erlebe Motto-Events und sammle Hunderte legendäre Autos. Genieße das Spiel fünf Stunden gratis", heißt es auf der Steam-Seite.

Von amerikanischen Muscle Cars bis hin zu japanischen Flitzern gibt es jede Menge unterschiedlicher Fahrzeuge. Auch einige Klassiker und "legendäre" Maschinen sind dabei.

Benjamin hat The Crew Motorfest letztes Jahr getestet und dem Rennspiel vier von fünf Sternen gegeben. Er beschreibt das Rennspiel als gelungene Fortsetzung mit viel Abwechslung und einem deutlich verbessertem Fahrgefühl.

The Crew Motorfest erschien am 14. September 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series.